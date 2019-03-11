國安局展開總統大選安維任務訓練

2019-03-11 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國安局特勤中心現展開第15任總統、副總統大選與立法委員選舉安全維護人員訓練與編組任務，並將在5月進行包括車輛、防彈背心採購。熟悉相關作業的國安人士稱，目前仍以執行三組候選人安維任務進行編組和訓練，但他不否認正密切注意，若有其他候選人將出線，會在呈報層峰獲准後，緊急動用預備金增加裝備及人力編組。

民國109年第15任總統、副總統大選與立法委員選舉將啟動競選活動，負責大選各組候選人安全維護任務的國家安全局，去年11月就針對安維任務人員進行登記作業，現將展開基礎訓練，特勤中心將在5月採購各候選人據點隨扈使用的文康用品與防彈衣。

而國安局本屆規畫3個候選人基本編組，兩組正式，一組預備組，比第14任總統、副總統大選少了一組。

立法院曾質疑，國安局今年為安維任務基本編組的安全防護、醫療急救及一般偵檢工作等項編列866萬1千元，其中安維人員防彈背心的165件編了163萬4千元。但國安局104年度已為第14任大選安維任務特勤人員購置防彈背心220件，購置單價每件1萬500元；106年度又為特勤中心逾齡防彈背心汰購150件，每件單價為7,378元。

國安局當時雖曾表示，「依行政院主計總處財物分類手冊規定，防彈背心之使用年限為5年。」但立法院仍認為，國安局近年兩度購置防彈背心數已達370件，超過108年度特勤中心員額數271人，且這些防彈背心於108年底大選期間均尚未逾使用年限，對國安局又於今年度預算案中，以安維任務需由為由規劃添購防彈背心165件，必要性有待商榷。

立法院也建議，國安局因應2020大選維安任務的車輛達39輛應以租貸代替採購，以撙節公帑。

但國安人士稱，大選維安任務的軟式防彈背心確有新購需要；而考量安維任務用車車籍資料無法有效保密，且租貸效益偏低等因素，仍決定進行採購。

國安人士說，特勤中心仍將按規劃為此屆安維任務採購165件防彈背心，每以9900元為計算基準；另計畫以5800餘萬元預算增購、汰換各式車輛39輛；同時也已敲定由位於新竹新豐的一家安全駕駛訓練班，為各組的安全駕駛人員進行專業訓練。

國安人士說，為執行2020總統大選維安任務，國安局特勤中心將大選維安任務全程分為籌備、整備、執行、復原等4個階段。5月進入整備階段，候選人完成正式登記之日起進入執行階段，投票日結束至當年的6月底止為復原階段。人生員訓練則已開始。

國安人士稱，大選維安組人員將分階段接受「專長訓練」及「安維專精」訓練，「專長訓練」包括安全駕駛、緊急醫療救護、水上救生及反狙擊訓練等。

「安維專精」訓練分為兩階段，第一階段約為8週，以支援特勤及安全維護編組的憲警人員為主，課程包括壓力管理、特勤公共關係維護、隨扈警衛、場地偵檢監控、新聞與飲食安全作業、八極拳拳術應用手法等等。

第二階段約為6週，以入選安全維護基本編組人員為訓練對象，除了教授近身隨扈戰技及隨扈訓練外，還要針對警衛對象可能會遭遇的各種場合場景進行維安模擬訓練，例如模擬正副總統選人在出席大型造勢場合時可能遭到狙擊，或是車隊在行進間遭受伏擊、撞車、爆炸等假想危害狀況，實施模擬演練。