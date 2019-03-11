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蔡英文召開國安會議 反制習近平一國兩制台灣方案

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蔡英文召開國安會議 反制習近平一國兩制台灣方案

2019-03-11 18:54聯合報 記者丘采薇╱即時報導

蔡英文總統今天召開國家安全會議，針對北京當局「一國兩制台灣方案」，確立政府的政策...
蔡英文總統今天召開國家安全會議，針對北京當局「一國兩制台灣方案」，確立政府的政策方針及相關機制。 記者胡經周／攝影
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蔡英文總統今天召開國家安全會議，因應及反制中國「一國兩制台灣方案」對我國國家安全的巨大挑戰，並確保中華民國主權與自由民主，就兩岸、外交、經濟、民主法制等各層面聽取相關部門報告且進行討論。會後蔡總統提出因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領，作為國安團隊與行政部門因應這項挑戰的行動準則。蔡總統強調，她所領導的政府，致力維持兩岸和平穩定，支持兩岸的正常交流，但堅決反對一國兩制，也拒絕任何被統一的過渡性安排。

蔡總統致詞時指出，今天召開國家安全會議最重要的目的，就是針對北京當局「一國兩制台灣方案」，來確立政府的政策方針及相關機制。今年1月2日，中國國家主席習近平在所謂「告台灣同胞書」40周年紀念談話中，已經明白揭示「一國兩制台灣方案」的統一進程。中共近日召開的兩會，也將習主席的談話列為今後對台灣工作的核心事項。這些動作都在在顯示，北京當局已經將統一台灣的工作納入政治議程，這讓兩岸關係進入極為嚴峻複雜的階段。

蔡總統指出，政府目前的兩岸政策主張是維持現狀，就是捍衛中華民國主權獨立的現狀。她強調，「一國兩制」不只單方面破壞現狀，更是意圖消滅中華民國的主權，強迫台灣接受被中國統一。從歷次的民調看來，絕大多數的台灣人民都無法接受。1月2日，她代表台灣民意清楚地回應「一國兩制台灣方案」，北京當局表面上降溫，但實際推動的力道卻是有增無減。實際推動的力道也顯現出來，中國在推動一國兩制的決心。過去一段時間，北京當局也持續進行侵害我國主權的作為，這已經對台灣的民主自由構成威脅。

蔡總統表示，在軍事上，看到軍艦軍機繞台，不斷挑釁。在外交上，不斷挖走台灣的邦交國，矮化、甚至阻斷台灣的國際組織參與。在經濟上，磁吸台屋的資本和人才，竊取高科技產業的機密技術。在資訊上，製造大量假消息，從內部直接破壞民主體制的公平與開放。在地方政治上，滲透到台灣的社會內部，以政治性採購利誘台灣的地方政府，甚至招納我國村里長，出任對岸村委執行主任。

蔡總統強調，任何在台灣執政的政府，都希望兩岸和諧交流，關係正常健康。她就任以來，以不挑釁、不對抗、不製造兩岸的緊張，也不挑起兩岸軍事的衝突。北京當局卻利用台灣開放和自由的民主體制，持續介入台灣的政治、經濟和社會發展，這已經構成當前台灣最大的風險。也因此，她在新年談話的時候，提出建構兩岸交流的三道防護網，「也就是民生安全、資訊安全、和民主防護網。」這是當前最優先要落實的國安議題與任務，在座的每一位都有責任。

蔡總統說，她要再一次地強調，她所領導的政府，致力維持兩岸和平穩定，支持兩岸的正常交流，「不過，我們堅決反對一國兩制，也拒絕任何被統一的過渡性安排。這不是戰爭或者是和平的抉擇，而是維持中華民國主權獨立現狀、或被中國統一的抉擇。」她也說，面對「一國兩制」的挑戰，台灣的政治領導人物必須要負起責任，也就是捍衛中華民國主權的責任，維護民主自由生活方式的責任，維持台海與區域和平的責任，以及為世世代代台灣人保留選擇權的責任。

蔡總統說，中華民國台灣是民主國家，「我們的未來，我們自己決定。這是我們的底線，這一條底線，是台灣所有政黨、政治人物、都必須要共同遵守的底線。」她隨後提到，今年是五四運動100周年，也是六四天安門事件30周年，「民主」才會是今年兩岸的關鍵字。她要鄭重地呼籲北京當局，兩岸的和平發展，關鍵在於中國能否走上民主化。唯有兩岸都採行民主體制，才能對等溝通、和平共處、化解分歧、柳暗花明。

蔡總統也提及，習近平昨天的講話，藉由「惠台利民」的融台政策，為實現「一國兩制台灣方案」鋪路，「我們不反對照顧大陸台商、台生，不過我必須說，惠臺利民應該是發自真心的友好，而不是推動一國兩制的工具。真正的「惠臺」，應該是正視中華民國存在的事實，同時也讓中國走向民主法治之途。」

最後，蔡總統告訴全體國人同胞，朝野政黨雖然立場有別，中央地方雖然權責不同，不過，與中國大陸交流、互動、合作，都必須以維護國家主權跟台灣整體利益為前提，「我們不反對交流，我們反對的是一國兩制。我們致力於追求和平，一切國防的精進都是為了避免衝突。面對兩岸新情勢，政府有責任捍衛國家主權，以自由民主開放來開啟兩岸的良性競爭。我們對台灣所堅持的普世價值有信心，對台灣經濟、社會、民主制度也有信心。只要我們團結，國家主權、自由民主就不會被併吞侵蝕，一國兩制就不會成為台灣的未來。也唯有一個堅實團結的台灣，才能確保兩岸和區域永久的 和平。」

一國兩制中華民國北京蔡英文
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