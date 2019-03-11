影／酒駕撞死人又獲交保！累犯比率高 綠委籲最重判死刑

2019-03-11 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 謝育炘 ╱即時報導



酒駕肇事致死頻傳，法務部2月底提出修正草案，加重累犯刑度，今（11）日民進黨立委洪宗熠、陳素月、葉宜津、江永昌共同召開「人神共憤！！酒駕累犯加重刑責至最高死刑」記者會，提出修正版本，強調累犯致死者，應該處以無期徒刑、死刑來加以規範、遏止酒駕歪風。

葉宜津認為每年查獲的酒駕案件就高達10萬，這還是有員警攔查到的數字，背後沒有被抓到的黑數，更是讓人不敢想像，痛罵：「知道自己不行，還要酒駕不是故意殺人嗎？」，另外記者會上更拿出數據指出，酒駕再犯者更高達2成，但致死判決低於基本刑度三年以下者，卻佔大多數，希望除了把累犯最高刑度調至死刑外，也能夠拉高最低刑罰，初犯致人重傷5年以上，10年以下有期徒刑，致人於死以故意犯論，處無期徒刑，希望能夠透過立法加重來遏止犯罪。

另外台灣酒駕防治社會關懷協會秘書長林美娜，更提出五大點聲明訴求，要求行政院展現「酒駕零容忍」的明確態度，宣示不派任有酒駕前科者擔任公職，直接點名行政院發言人Kolas Yotaka；另外更提出連坐法、酒測值逾0.25mg/L就必須管收7天，車輛扣留一個月等等，但外界擔憂「立法從嚴、執法從寬」情形不斷上演，對受害者家屬不甚公平，有民眾受訪時認為，調高刑度至死刑非常合理，符合社會大眾的期待，但怎麼判還是要尊重司法單位；但也有民眾認為死刑並不能遏止犯罪，會酒駕的還是會酒後開車，應該從教育方面著手，而不是只侷限在調高刑度。