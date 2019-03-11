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陳滄江遭暗諷穿綠內褲 不爽遭「抹綠」提告

2019-03-11 17:26聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門立委補選選情緊繃，金門立委補選候選人陳滄江指出，署名「洪麗萍小金門後援會會長」的林世在，連續在地方媒體刊登不實「抹綠」他的廣告，並廣發低俗不堪的醜化文宣，陳滄江忍無可忍，今日向金門地檢署狀告林世在涉嫌違反選罷法及刑法加重誹謗罪。

對此，洪麗萍競選總部回應，選舉期間文宣攻防是常態，後援會針對鄉親疑慮事項提出發問，不但是追求真相的解釋，且屬「可受公評」的範疇，倘若候選人欲以興訟來轉移焦點、規避真相的追求，反而無法解除鄉親心中的疑慮和不安。

他們特別聲明，希望所有參選人，都能正面回應鄉親疑慮和發問，讓真相具體呈現。

陳滄江今天前往金門地檢署按鈴狀告林世在，陳滄江氣憤的說，林世在連續在地方報紙刊登廣告，內容略為：「民進黨主張台獨建國，曾為民進黨打江山的陳滄江退黨選立委，您能相信嗎？」、「陳滄江退出民進黨要怎麼會做事？方案1選上後再重回民進黨？方案2…不回民進黨但加入時代力量？方案3…和民進黨立院黨團合作…」、「換黨像換衣服的江哥…會不會…打開山海關引時代力量的小綠旗插到金門來呢？」，惡意把已退出民進黨的陳滄江和金門選民厭惡的民進黨及主張台獨的時代力量政黨連結，「抹綠」他。

此舉造謠影射他認同主張台獨建國的民進黨和時代力量黨，意圖影響不滿民進黨及時代力量黨的金門選民投票意向，使他不當選。

另外，林世在又利用夾報廣發醜化抹黑陳滄江之海報文宣，海報登載一幅醜化陳滄江脫下褲子，穿一條民進黨徽的綠色內褲，以低俗不堪的文與圖，嚴重破壞陳滄江的形象，企圖製造陳滄江政治立場搖擺，骨子仍為民進黨的不實印象，詆譭他名節，涉嫌觸犯刑法第310條第2項加重誹謗罪以及違反公職⼈員選舉罷免法第104條意圖使人不當選罪，惡性重大。

陳滄江指出，3年前立委選舉，國民黨金門縣黨部輔選楊鎮浯時，該黨部主委林芳旋涉嫌廣發造謠抹黑他的文宣，案經金門地檢署起訴，法院審理期間，林芳旋透過各方關係求情，他於母喪期間基於與人為善，撤回對林芳旋之告訴。不料這次選舉，國民黨陣營仍舊延續打造謠抹黑、抹綠他的爛招。

陳滄江今天到地檢署狀告「洪麗萍小金門後援會會長」林世在，指責他涉嫌違反選罷法及刑...
陳滄江今天到地檢署狀告「洪麗萍小金門後援會會長」林世在，指責他涉嫌違反選罷法及刑法加重誹謗罪。記者蔡家蓁／攝影
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署名「洪麗萍小金門後援會會長」的林世在，在金門廣發低俗不堪醜化陳滄江文宣，陳滄江...
署名「洪麗萍小金門後援會會長」的林世在，在金門廣發低俗不堪醜化陳滄江文宣，陳滄江忍無可忍，今日向金門地檢署狀告林世在涉嫌違反選罷法及刑法加重誹謗罪。記者蔡家蓁／攝影
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民進黨陳滄江金門
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