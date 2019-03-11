台日漁業協議談判破局？漁業署：海巡艦艇持續護漁

2019-03-11 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院國民黨團今天批評台日漁業協議會議破局，日方依然漠視台灣漁民權益，漁業署今天表示，將持續協調海巡署於我國暫定執法線內及中西太平洋海域進行護漁，以保障我漁民作業安全；漁業署也將持續在台日漁業委員會議及海洋事務合作對話會議等相關溝通平台上，持續與日方協商，以爭取漁民最大權益。

立法院國民黨團上午舉行「蔡政府無心護漁，漁民生計成媚日祭品」記者會，會中表示，第八次台日漁業委員會會議上周在日本東京結束，今年日方依然漠視台灣漁民權益，不願針對「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」，與我方進行協議。

但漁業署表示，台日漁業協議每年召開會議，與外傳破局一事不符。

漁業署說：台日漁業協議每年定期諮商，召開台日漁業委員會，農委會在委員會會持續爭取我漁民最大作業權益，並未如外界所傳有談判破局的情事。

漁業署表示，自2013年起，迄今已召開8次台日漁業委員會會議，今(2019)年3月7日召開第8次臺日漁業委員會會議，雙方對於今年協議適用海域的漁船作業規則，決議在今年漁季前，延續3月7日台日漁業委員會議，持續討論。我方另就八重山以南海域作業問題向日方重申我方立場，應將該水域納入協議範圍，並持續與日本協商。