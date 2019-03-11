青少年濫用笑氣 立委質問衛福部

2019-03-11 16:52 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



笑氣最常見的型態是透過氣球吸食，或是直接釋放在室內空間中使用。聯合報系資料照片 分享 facebook 近年來青少年濫用笑氣導致意外的事件層出不窮，除有少女因吸食笑氣導致半身不遂外，去年也傳出男子毆打賣家並搶奪笑氣的案件。國民黨立委陳宜民11日要求衛福部，應速將笑氣列入管制，衛福部長陳時中表示，遭濫用的多屬於工業用笑氣，屬工業局管轄，因此需再與工業局討論。

陳宜民在立法院衛環委員會上指出，上禮拜傳出一名少女因吸食笑氣而導致半身不遂，當時法院曾針對笑氣問題致函衛福部，然而衛福部回答，在此案中使用的笑氣屬工業用，不適用於藥事法，結果法院就依此判決提供笑氣的犯人無罪。陳宜民痛批，現在笑氣過於容易取得，且有上癮及濫用的可能性，為甚麼衛福部就不能好好管一管？

陳時中回應表示，笑氣有分醫療用及工業用，目前在民間流竄的笑氣主要為工業用笑氣，是半導體等廠商在使用的，衛福部只能管醫療用笑氣，工業用目前確實無法可管。

陳宜民馬上再批，工業用笑氣因混入其他雜質，故純度比醫療用還低，青少年吸食對身體造成的危害也更高，衛福部明知現在有此情況，為何不想方法將其列入管制。即使半導體產業對工業用笑氣有龐大需求又如何，難道就不管了嗎？

陳時中也重申，因工業用笑氣確實屬於工業局管轄，衛福部的藥事法不適用，不過就此一問題，他將回去與工業局討論，也會請衛生局加強查核，避免相關憾事再發生。

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