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盼北京別把民進黨當敵人 卓榮泰：民間討論制憲不等於台獨

2019-03-11 15:49聯合報 記者洪哲政╱即時報導

民進黨主席卓榮泰接受美國之音VOA衛視「海峽論談」專訪，卓榮泰呼籲，北京別總是把民進黨當成敵人，台灣民間團體討論制憲的過程並不等於台獨；他感謝中國大陸領導人習近平說明「一國兩制」戳破國民黨「九二共識」的假象，同時強調美台關係不是「大哥小弟」，兩岸關係也應平起平坐。

針對習近平發表的告台灣同胞書，美國之音的報導引述卓榮泰的話說，他感謝習近平替國民黨解釋了九二共識，因爲國民黨一直對台灣人民說，九二共識是一中各表，但這種說法只能內銷，走不出去，因爲習主席告訴我們，九二共識完全不是這麽一回事。

卓榮泰表示，北京堅持一國兩制，無所謂一中各表，而台灣總統蔡英文則是強調四個必須，希望中國必須正視中華民國存在的事實，必須尊重台灣人民對自由民主的堅持，必須以和平對等的方式來處理雙方的歧異，還有兩岸之間必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談，沒有人民授權、監督的政治協商，都不是「民主協商」，這就是台灣的立場。台灣反對一中原則、一國兩制，而九二共識這個夢想已經被戳破了。

對於國台辦曾嚴厲批評卓榮泰日前參加「台灣制憲基金會」的活動就是支持台獨，跟前行政院長賴清德一樣是兩岸關係的「麻煩制造者」。卓榮泰回應：「國台辦的用語不準確，北京如果把「制憲」和「台獨」劃上等號，顯然是獨裁政權對人民箝制過久的心態。

他說，台灣制憲基金會是一個人民團體，民進黨身爲執政黨應該和人民團體多多交流，在台灣政治改革的過程中，民進黨身爲執政黨，爲了讓國家得到安全與尊嚴，必須創造議題，引領時勢走向，參與民間團體對台灣憲法討論的過程並不等為推動台獨，台灣對憲政的討論還沒有達到共識，但這個過程民進黨會積極參與，不會缺席。

卓榮泰同時呼籲中國大陸停止打壓台灣，停止敵視台灣政府，也不要一直把民進黨看成是北京的對立面。他同時強調美台關系的重要性，認爲不論美中關系如何變化，台灣永遠會跟民主陣營與自由市場保持一致。卓榮泰感謝美國對台灣的關心，也請世界所有的國家相信，台灣追求“尊嚴與安全”是雙軌並行，而台灣的穩定和平就是亞太與世界的穩定，台灣不會貿動，但也不要懷疑台灣維護主權的決心。

報導進一步指出，談到輿論似乎將「民進黨親美」與「國民黨親中」一分爲二，卓榮泰的解讀是：這不是親美或親中的問題，其實國民黨也不是「親中」他們只是「傾中」，他們雖然說九二共識，但國民黨認同的一中是中華民國，不是中華人民共和國，所以他們跟北京也不親，只是在經濟上以及在台灣內部政黨競爭上「傾中」。在經濟上，國民黨傾向靠中國觀光客來活絡台灣經濟，在內部政黨競爭上，國民黨認爲北京越大聲，台灣民衆對民進黨的支持就會越少，因此彵認爲他們不是親中，而是傾中。

對於台灣跟美國的關係，卓榮泰表示，美台之間是民主的盟友與經濟的夥伴，享有共同的價值，台灣的科技産業鏈對美國有直接的影響，他呼籲美國可以放心將高科技産品與先進武器交給台灣。他也強調台灣會善盡自己的能力，美台雙方是基於合作關系，平起平坐，不是像其他口中所說的「大哥跟小弟」的關係，這樣的比喻並不適當，也會讓支持者反感。卓榮泰認爲，台灣跟美國的關係，中國大陸學不來，因爲北京總是把台灣當成中央和地方的關係，這一點必須厘清，雙方的關系才能改善。

美國之音VOA衛視報導「海峽論談」今天播出民進黨主席卓榮泰專訪。本報資料照片
美國之音VOA衛視報導「海峽論談」今天播出民進黨主席卓榮泰專訪。本報資料照片
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