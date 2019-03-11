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林右昌訪美見最年輕亞裔眾議員 她讚基隆老人假牙政策

2019-03-11 14:41聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市長林右昌出訪美國，在美國時間10日午間，安排與首位出自曼哈頓的台裔紐約州眾議員牛毓琳（Yuh-Line Niou）進行閉門餐會，分享彼此參政經驗，兩人都是年輕參政，而且都來自台灣，一聊起來相談甚歡。

林右昌說，他們是在友人安排下，他利用午間空檔與牛毓琳進行餐敘。

35歲的牛毓琳在台灣桃園出生，幼年隨父母移民美國，她於2016年取代因弊案落馬的前議長蕭華(Sheldon Silver)，在曼哈頓下東城（Lower East Side）、華埠（Chinatown）的紐約州眾議會第65選區勝出，成為首位出自曼哈頓的台裔紐約州眾議員，更是首個最年輕當選的亞裔眾議員。

林右昌說，牛毓琳與他有許多相似之處，牛毓琳在亞裔人口只占10％、議員席次卻遠低於1％的紐約州當選，牛毓琳參選，吸引了超過200位學生當義工為她助選，其中絕大多數是亞裔。

他自己深受民進黨的栽培，曾跟隨過林義雄、游錫堃、陳水扁、蘇貞昌、蔡英文等多位黨主席，在不同領導人風格下，擁有豐富府、院、黨經驗。

在長期政治版圖藍大於綠的基隆市，林右昌創下首位民進黨籍市長獲得連任的紀錄，2人在參選、競選過程的話題上頗有共鳴。

牛毓琳眾議員對於基隆市補助老人做全口假牙的福利政策，表示驚訝且讚佩。

基隆市長林右昌出訪美國，與首位出自曼哈頓的台裔紐約州眾議員牛毓琳餐敘，兩人都是年...
基隆市長林右昌出訪美國，與首位出自曼哈頓的台裔紐約州眾議員牛毓琳餐敘，兩人都是年輕參政，而且都來自台灣，相談甚歡。圖／基隆市政府提供
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林右昌紐約亞裔
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