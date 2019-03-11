4月不領表參選2020 韓國瑜受訪稱：做滿4年市長任期

2019-03-11 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今天上午和高雄市長韓國瑜在加工區創新計畫動土典禮中碰面。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

根據ETtoday新聞雲報導，各家民調總統初選民調呼聲最高的高雄市長韓國瑜，在11日播出的預錄廣播節目專訪中重申，2020大選不在他考量之內；主持人並問是否在4月領表登記黨內初選？他回應「不會的」，他會「做滿4年任期」。

韓國瑜在受訪中表示，其實他上任高雄市長第一天就在想下台的那一天，這是很重要的，「我任期做完下台那一天，高雄市民怎麼評價我？」；對於選總統的民調高居第一，韓國瑜說，他再重申一遍，2020大選不在他考量之內，「我現在最關鍵是讓高雄衝起來」，坦白講，這兩個月來高雄市民越來越快樂，因為海內外都在關注高雄。

主持人問是否在4月領表登記黨內初選？韓國瑜說，不會的，他會做一個既誠實又認真工作的人；主持人追問任期做到什麼時候？他回應，「做滿4年任期」。

若到了7月被拱參選，或是國民黨啟動徵召或「換柱」？韓國瑜說，「我不想去思考這麼多權謀」，不管國民黨、民進黨、甚至是台北市長柯文哲，要思考的是現在人民到底要的是什麼，台灣的競爭力不停下滑，不客氣的講，下一代台灣年輕人會更苦。

主持人問若最後國民黨最後由朱立倫代表參選，但在「三腳督」的戰況下仍有差距，會不會想救國民黨？韓國瑜回應，「對朱立倫有點信心麻，他也在成長，就像陳其邁一樣。