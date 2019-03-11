4月不領表參選2020 韓國瑜受訪稱：做滿4年市長任期
根據ETtoday新聞雲報導，各家民調總統初選民調呼聲最高的高雄市長韓國瑜，在11日播出的預錄廣播節目專訪中重申，2020大選不在他考量之內；主持人並問是否在4月領表登記黨內初選？他回應「不會的」，他會「做滿4年任期」。
韓國瑜在受訪中表示，其實他上任高雄市長第一天就在想下台的那一天，這是很重要的，「我任期做完下台那一天，高雄市民怎麼評價我？」；對於選總統的民調高居第一，韓國瑜說，他再重申一遍，2020大選不在他考量之內，「我現在最關鍵是讓高雄衝起來」，坦白講，這兩個月來高雄市民越來越快樂，因為海內外都在關注高雄。
主持人問是否在4月領表登記黨內初選？韓國瑜說，不會的，他會做一個既誠實又認真工作的人；主持人追問任期做到什麼時候？他回應，「做滿4年任期」。
若到了7月被拱參選，或是國民黨啟動徵召或「換柱」？韓國瑜說，「我不想去思考這麼多權謀」，不管國民黨、民進黨、甚至是台北市長柯文哲，要思考的是現在人民到底要的是什麼，台灣的競爭力不停下滑，不客氣的講，下一代台灣年輕人會更苦。
主持人問若最後國民黨最後由朱立倫代表參選，但在「三腳督」的戰況下仍有差距，會不會想救國民黨？韓國瑜回應，「對朱立倫有點信心麻，他也在成長，就像陳其邁一樣。
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