市議員超好賺？呱吉公開收支 自嘲「當普通Youtuber就好」

2019-03-11 16:50 聯合新聞網 綜合報導



現任台北市議員呱吉（邱威傑）大方公布市議員的收支細項，坦言當議員沒有大眾想像中好賺。圖截自臉書粉絲專頁 分享 facebook

許多民眾都相當好奇立法委員、縣市議員究竟一個月賺多少錢，為什麼人人搶著當。現任台北市議員的網紅呱吉（本名邱威傑），日前便在影片中大方公開自己的收支細項和年收入，打破不少人「當官很好賺」的印象，呱吉甚至自嘲「為什麼我不做一個普通的Youtuber就好」。

日前，台北市議員呱吉在「民主開箱」系列影片中，以「議員到底賺多少錢」為主題，大方向大家分享市議員的薪水。呱吉表示，雖然每個月都有4、50萬的錢進到議員的戶頭中，但其中有24萬元是「議員助理補助費」，採實報實銷制，也就是說，若付給所有助理的錢不足24萬元，剩下的錢也不會變成議員的額外收入。

而現行規定中，一名議員可以聘請6至8位助理，他們就像議員的影分身一樣，在議員行程滿檔時，代替出席各式各樣的活動和會議。

呱吉接著分享，議員一個月可以得到13萬2760元的「法令研究費」，出席市議會則可得到一天2450元的酬勞（每年開會天數以220天計），再加上每月2萬元的「為民服務費」以及一年一次的「春節慰勞金」19萬9400元，市議員一年實際可領到的金額約257萬元。

呱吉表示，扣除辦公室租金、雜支等費用後，市議員一年實領約120萬元。圖截自臉書粉絲專頁 分享 facebook

不過，這筆錢需用來支付議員的辦公室租金、設備費用、辦公室雜支等，加上呱吉目前正致力於開發為民服務系統，每個月還需額外支出10萬元的「系統開發費」。扣除上述費用後，議員的年收入剩下約120萬元。

呱吉表示，雖然這筆錢對一般的上班族來說算是不錯的待遇，「但如果你想要餐餐吃鮑魚、天天上酒店，這個薪資顯然不足以支付」，因此他認為，市議員如果「認真做、手不髒」的話，其實不算是個好賺的行業。說到這裡，呱吉還忍不住自嘲，「為什麼不去做一個普通的Youtuber就好啦？」

影片公布之後，引起許多好奇網友的熱議，「一堆人搶著選上，你就知道很多人喜歡手髒髒的感覺…」、「你的議員同事在你背後他們非常火」、「市議員的待遇跟他的權力結構完全不成比例，跟明朝的官員過於低薪一樣概念」、「謝謝透明公開的分享讓我們更了解政治人物的收入」。