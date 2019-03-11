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墜機前都不停爬上又下衝！ 衣航和獅航離奇的相同宿命

爭取主辦東亞青運 盧秀燕：兩岸關係好一點就有可能

2019-03-11 14:11聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

前台中市長胡志強爭取到2019年由台中主辦第一屆東亞青年運動會，但在前國手紀政等人推動東京奧運正名後被取消主辦權。前市長林佳龍向國際仲裁法庭申請調解，台中市運動局今天提專案報告，為展現誠意擬不再上訴，如果爭取復辦，最佳時機是2021年。

第一屆東亞青運原定今年8月24日至31日在台中市舉行，去年7月24日東亞奧林匹克委員會協會召集會員舉行臨時理事會決議停辦，會中僅中華奧會反對取消、日本棄權，其他七票贊成取消台中市的主辦權，最後台中失去主辦權。

台中市議會今天舉行本屆第一次臨時會，議程進行專案報告。議員張耀中、蘇柏興、李麗華針對東亞青奧運問題，同聲要求市府盡力爭取，讓選手有機會在奧運體系的運動會有所表現。

市長盧秀燕說，好不容易有個奧運等級的運動會到台中舉行，非常可惜！她表示前市長胡志強爭取來的，胡也非常不捨，現在加緊奔走，希望敗部復活。

盧秀燕也表示，中華奧會與中國大陸共九國會員國，主要是國際奧會的問題，她表示，現在中華奧會也在努力，說不定結果會「柳暗花明。」

運動局長李昱璿表示，台中被取消主辦權後，市府與相關單位、學者專家討論，全力研究救濟途徑。市府展現善意溝通，展現誠意針對國際仲裁法院調解程序擬不上訴，如果可以復辦，最好時機在2021年。

議員周永鴻針對專案報告指出，市府為展現誠意打算不向國際仲裁法院上訴，周永鴻說「東亞奧林匹克委員會協會中已沒有復辦的問題」已不可能復辦！他認為市府沒有面對現實。

盧秀燕表示，會辦就會辦，這牽涉到9個國家「無法操之在我」如果兩岸關係好一點，就有可能早一點復辦！

台中市長盧秀燕表示，市府積極爭取復辦東亞青運，但無法操之在我！記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕表示，市府積極爭取復辦東亞青運，但無法操之在我！記者陳秋雲／攝影
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東京奧運盧秀燕
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