蔡正元：蘇貞昌自比邱吉爾 像破尿壺比玉器

2019-03-11 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書表示，行政院長蘇貞昌有了權勢，瘋到沒常識，說藍委不敢批評大陸國家主席習近平，但不管是習近平還是美國總統川普，都沒領台灣納稅錢，領納稅人薪水的是蘇貞昌。而蘇貞昌和蔡英文罵國民黨遠比罵共產黨還兇100倍，根本就是孬種。

對於蘇貞昌說要拿掃把對抗解放軍，指這是來自邱吉爾的演說，蔡正元痛罵，「真是大白痴」，邱吉爾演說什麼時候說過要拿掃把對抗德軍，「蘇貞昌自比邱吉爾，像是破尿壺比玉器」。

蔡正元臉書全文：

瘋子蘇貞昌

蘇貞昌有了權勢

也跟著瘋了

瘋到沒常識

蘇貞昌說

藍委ㄧ句話

也不敢批評習近平

藍委是領納稅人的薪水

受託來批評同樣

領納稅人薪水的蘇貞昌

習近平和川普

都沒領台灣納稅人的薪水

藍委有什麼責任去批評他們

有的話不叫批評

叫對罵

蘇貞昌吃日本皇民口水出身

當然不敢跟安倍晉三對罵

更不敢跟安倍的老板川普對罵

說句不客氣的話

蘇貞昌也沒種跟習近平對罵

蘇貞昌和蔡英文這些貨色

罵國民黨遠比罵共產黨還兇一百倍

根本就是孬種

蘇貞昌又說

他要拿掃把對抗解放軍

是學自邱吉爾的演說

真是大白痴

邱吉爾演說什麼時候說過

要拿掃把對抗德軍

蘇貞昌自比邱吉爾