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4月不領表參選2020 韓國瑜受訪稱：做滿4年市長任期

墜機前都不停爬上又下衝！ 衣航和獅航離奇的相同宿命

蔡正元：蘇貞昌自比邱吉爾 像破尿壺比玉器

2019-03-11 13:19聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書表示，行政院長蘇貞昌有了權勢，瘋到沒常識，說藍委不敢批評大陸國家主席習近平，但不管是習近平還是美國總統川普，都沒領台灣納稅錢，領納稅人薪水的是蘇貞昌。而蘇貞昌和蔡英文罵國民黨遠比罵共產黨還兇100倍，根本就是孬種。

對於蘇貞昌說要拿掃把對抗解放軍，指這是來自邱吉爾的演說，蔡正元痛罵，「真是大白痴」，邱吉爾演說什麼時候說過要拿掃把對抗德軍，「蘇貞昌自比邱吉爾，像是破尿壺比玉器」。

蔡正元臉書全文：

瘋子蘇貞昌

蘇貞昌有了權勢

也跟著瘋了

瘋到沒常識

蘇貞昌說

藍委ㄧ句話

也不敢批評習近平

藍委是領納稅人的薪水

受託來批評同樣

領納稅人薪水的蘇貞昌

習近平和川普

都沒領台灣納稅人的薪水

藍委有什麼責任去批評他們

有的話不叫批評

叫對罵

蘇貞昌吃日本皇民口水出身

當然不敢跟安倍晉三對罵

更不敢跟安倍的老板川普對罵

說句不客氣的話

蘇貞昌也沒種跟習近平對罵

蘇貞昌和蔡英文這些貨色

罵國民黨遠比罵共產黨還兇一百倍

根本就是孬種

蘇貞昌又說

他要拿掃把對抗解放軍

是學自邱吉爾的演說

真是大白痴

邱吉爾演說什麼時候說過

要拿掃把對抗德軍

蘇貞昌自比邱吉爾

像是破尿壺比玉器

國民黨政策會前執行長蔡正元。本報資料照片
國民黨政策會前執行長蔡正元。本報資料照片
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