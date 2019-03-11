親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸擬贈高雄貓熊
廢核政策掀論戰
立委補選第二波
2020誰來選總統
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

郵輪首航花蓮港 遊覽車司機怨「遊客都跑去看韓國瑜」

被砲無心護漁 外交部這樣回應

2019-03-11 13:04聯合報 記者洪哲政╱即時報導

有關八重山以南海域及冲之鳥海域的漁船作業問題，外交部上午表示，外交部及農委會漁業署多次利用各種場合向日方重申我主張，以確保我漁民權益，此一立場絕無改變。

立法院國民黨團上午舉行「蔡政府無心護漁，漁民生計成媚日祭品」記者會，會中表示，第八次台日漁業委員會會議上周在日本東京結束，今年日方依然漠視台灣漁民權益，不願針對「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」，與我方進行協議。

立院國民黨團總召江啟臣批評一蔡政府三年來不但沒用心照顧討海人，更屈從日本自我限縮，外交部與農委會對於守護重疊經濟海域的漁民作業權益，漫不經心又粉飾太平，導致台灣「漁」不聊生，台灣漁民成為蔡英文媚日政策的祭品，任人宰割、束手待斃。

外交部指出，有關八重山以南海域及冲之鳥海域的漁船作業問題，外交部及農委會漁業署多次利用各種場合向日方重申我主張，以確保我漁民權益，此一立場絕無改變。針對台日漁業協議海域的作業規則，外交部將續配合漁政主管機關積極與日方進行協商，以爭取我國漁民的最大權益。

我國為處理與日本的漁權爭議，自民國85年起與日方舉行「臺日漁業會談」。歷經17年17次會議，終於在民國102年4月10日簽署「臺日漁業協議」。我國政府在不犧牲主權的前提下確保我國漁權，為維護東海和平穩定樹立典範。鑒於臺日漁業協議得來不易，外交部呼籲相關各方在既有的互信合作基礎上持續和平理性對話，追求雙贏。

立法院國民黨團上午舉行「蔡政府無心護漁，漁民生計成媚日祭品」記者會。本報照片
立法院國民黨團上午舉行「蔡政府無心護漁，漁民生計成媚日祭品」記者會。本報照片
分享

漁民外交部南海
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

大法官審薦小組6成員出爐 將選出4大法官候選人

2019-03-11 13:06

為何打臉喜樂島台獨公投 AIT自己告訴大家原因

2019-03-11 11:21

蔡英文、蘇嘉全齊轟對岸「迫害宗教自由」

2019-03-11 09:58

酒駕協會倡議各黨不提名酒駕前科者 點名政院發言人

2019-03-11 12:50

首次酒駕撞死人就可判死 藍委：不讓酒駕者心存僥倖

2019-03-11 12:05

藍綠共商！ 宜蘭、羅東拍板鐵路高架化先行

2019-03-11 11:56

工業用笑氣不歸衛福部管 陳時中承諾跨部會研擬規範

2019-03-11 11:49

新任政風高階主管宣誓 蔡清祥：興利對人民有意義

2019-03-11 11:49

影／藍委批政府「逢日必軟」 讓漁民「漁」不聊生

2019-03-11 11:47

重罰酒駕執法有難度？法務部向政院說明

2019-03-11 11:20

罕見神明分靈至對岸 馬英九：不僅祖先 神明也來自對岸

2019-03-11 11:09

藍備戰立委選舉 盧秀燕：擔心初選競爭傷害選情

2019-03-11 11:09

【重磅快評】瑪麗亞、昏倒、離婚…小心踩了話語紅線

2019-03-11 11:05

談年改 綠委劉櫂豪：同理做得不夠

2019-03-11 09:51

鄭文燦清晨返抵國門 盼台美交流常態化

2019-03-11 09:47

蔡英文見宗教人士場外統促黨現身 警方人牆戒備

2019-03-11 09:02

不滿藍立委初選時程 王鴻薇辭發言人

2019-03-11 00:23

林右昌在美演講 主張「蛻變為華人的民進黨」

2019-03-10 23:57

明年立委選舉 台東藍營意者眾

2019-03-10 23:48

唐鳳嘆台灣買不到福島柿餅 支持開放核食？

2019-03-10 23:44

反映機場跑道泥濘卻遭控假照片 立委陳學聖：模糊焦點

2019-03-10 23:09

66名台灣人擔任大陸社區主任助理 恐將受罰

2019-03-10 21:10

台村里長擔任中國村委會執行主任 徐國勇：認定後開罰

2019-03-10 20:35

不當黨產處理條例 陳其邁：民進黨幫助國民黨改革

2019-03-10 19:45

全世界防中國 蕭美琴：只有國民黨要跟中國結合

2019-03-10 19:36

遭王鴻薇質疑初選黑箱 費鴻泰籲：別開啟黨內互打

2019-03-10 17:39

羅文嘉：西藏和平協議被撕毀 國民黨得不到教訓嗎

2019-03-10 15:54

提異國同性婚 蔡正元：太陽花黨搞死台灣還真有本事

2019-03-10 14:38

被韓國瑜嗆鬼混的政黨 羅文嘉：我上班時間比他還長

2019-03-10 14:28

民進黨與時力合作？羅文嘉：有責任團結所有相同價值

2019-03-10 14:25

林右昌紐約演講：台灣未來應發展海外力量

2019-03-10 13:39

公投大選脫鉤？林濁水：人算不如天算

2019-03-10 12:51

酒駕提高刑責 政委羅秉成11日開跨部會審查會議

2019-03-10 11:14

藍營大咖喊二次年改 侯友宜：可以再溝通討論

2019-03-10 11:12

王鴻薇痛批立委初選黑箱怒辭發言人 市黨部：誤會

2019-03-10 11:09

唐鳳赴日考察 大啖福島柿餅和栃木草莓

2019-03-10 11:01

吳敦義：重返執政軍公教年改就「撥亂反正」

2019-03-10 10:54

大老不接地氣？ 吳敦義走唱「風飛沙」小菜一碟

2019-03-10 10:23

馬英九批綠只對軍公教開刀 蘇貞昌：他害台灣差點破產

2019-03-10 10:18
看更多

熱門文章

韓國瑜「笑納」貓熊 馬英九卻為馬發愁 只因老婆撂狠話…

2019-03-11 08:00

蘭陽艦火警 海軍司令將業管上校罵到高血壓送醫

2019-03-10 14:26

稱菲律賓「瑪麗亞」？黃越綏：韓國瑜土包子可見一斑

2019-03-10 16:04

全美台灣同鄉會反柯文哲 孫大千：欲加之罪何患無辭

2019-03-11 08:17

盤點補選4大套路 謝龍介竟遭「牙籤戳屁股」？

2019-03-11 10:00

陳吉仲「尬韓流」拚外銷 彰化縣農會總幹事當面吐槽

2019-03-10 18:34

台村里長擔任中國村委會執行主任 徐國勇：認定後開罰

2019-03-10 20:35

王浩宇爆韓國瑜天天喝 詹江村：你忘了鄭文燦了

2019-03-10 14:17

影／郭國文下午造勢大會 又見遊覽車排隊

2019-03-10 14:21

退將臉書貼文 馬英九關切國軍新戰車購案

2019-03-10 16:20

金門立委補選震撼彈 旅台李氏宗親會表態挺陳滄江

2019-03-10 22:43

呂秋遠批殘忍：將動物送離原居地 只為滿足人類觀看慾

2019-03-11 00:41

柯侯會今登場 侯友宜宣布：5月1日起雙北垃圾袋將互用

2019-03-11 11:46

余天造勢晚會擠爆 蘇貞昌籲守住三重一片天

2019-03-10 22:35

影／撇「拋棄糟糠之妻」之說 鄭世維將偕妻子掃街

2019-03-11 09:01

胡幼偉：國民黨要贏總統大選 為何不派最強戰將出馬？

2019-03-11 06:05

賴清德批謝龍介 龍介仙神回應：感謝關愛

2019-03-10 16:58

被韓國瑜嗆鬼混的政黨 羅文嘉：我上班時間比他還長

2019-03-10 14:28

為何打臉喜樂島台獨公投 AIT自己告訴大家原因

2019-03-11 11:21

當年「團圓」卡3年…貓熊到高雄先闖3關

2019-03-10 23:47

【長知識】昨天被撞的寧陽艦 19年前同地點也被撞

2019-03-10 16:12

「師法芬蘭」朱立倫提出核廢2解方

2019-03-10 23:58

職軍在外好委屈 爭取軍中人權的她第一次親身感受

2019-03-10 13:28

借力打力！我增購F16欲逼法幻象零附件降價

2019-03-10 23:52

貓熊送給韓國瑜？ 陳吉仲：我個人會更關心黑熊、石虎

2019-03-11 09:42

高雄稱中國將送貓熊 陸民：諂媚台灣人

2019-03-10 17:18

養嬌客眉角一堆…大馬「先租後退」高雄將北上取經

2019-03-11 00:05

【即時短評】台南鐵票區輸贏 驗收民進黨整合派系成果

2019-03-10 21:54

66名台灣人擔任大陸社區主任助理 恐將受罰

2019-03-10 21:10

提異國同性婚 蔡正元：太陽花黨搞死台灣還真有本事

2019-03-10 14:38

蘭陽艦火警傳黃曙光大罵 海軍人士：就事論事

2019-03-10 20:13

反映機場跑道泥濘卻遭控假照片 立委陳學聖：模糊焦點

2019-03-10 23:09

81公厘迫砲雲豹二代甲車 年底戰術測評

2019-03-10 15:34

余天：三重這場若贏 韓流就消失了

2019-03-10 18:04

高雄若養貓熊一對 估需壽山動物園全年支出

2019-03-10 18:12

核四是封存不是廢棄 江宜樺：台灣沒有本錢反核

2019-03-10 22:01

國民黨這5個太陽落水會救誰？張善政神回：我不會游泳

2019-03-10 16:53

立委補選 賴清德：黃振彥選上才能爭取彰化燈會

2019-03-10 22:08

民進黨打悲情牌救選情？ 韓國瑜：變不出新把戲

2019-03-10 17:29

寧陽艦遭撞 肇事者簽署100%賠償同意書

2019-03-10 18:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top