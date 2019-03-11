被砲無心護漁 外交部這樣回應

2019-03-11 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



有關八重山以南海域及冲之鳥海域的漁船作業問題，外交部上午表示，外交部及農委會漁業署多次利用各種場合向日方重申我主張，以確保我漁民權益，此一立場絕無改變。

立法院國民黨團上午舉行「蔡政府無心護漁，漁民生計成媚日祭品」記者會，會中表示，第八次台日漁業委員會會議上周在日本東京結束，今年日方依然漠視台灣漁民權益，不願針對「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」，與我方進行協議。

立院國民黨團總召江啟臣批評一蔡政府三年來不但沒用心照顧討海人，更屈從日本自我限縮，外交部與農委會對於守護重疊經濟海域的漁民作業權益，漫不經心又粉飾太平，導致台灣「漁」不聊生，台灣漁民成為蔡英文媚日政策的祭品，任人宰割、束手待斃。

外交部指出，有關八重山以南海域及冲之鳥海域的漁船作業問題，外交部及農委會漁業署多次利用各種場合向日方重申我主張，以確保我漁民權益，此一立場絕無改變。針對台日漁業協議海域的作業規則，外交部將續配合漁政主管機關積極與日方進行協商，以爭取我國漁民的最大權益。