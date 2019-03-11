馬英九：不僅祖先 神也來自對岸

2019-03-11 14:06 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 謝進盛 ／台南報導



前總統馬英九今上午前往台南學甲慈濟宮，與世界保生大帝廟宇聯合總會總會長王文宗一起頒贈「同根同祖」匾額，給大陸泉州麒麟山慈濟宮，連同一尊新開光的保生大帝神尊，一起迎回大陸泉州麒麟山慈濟宮，創下罕見大陸從台灣分靈神明案例。

馬總統致詞說，從這次大陸從台灣分靈神明罕見案例來看，更顯示出兩岸宗教交流非常重要，我們的祖先不僅是來自中國大陸，「連神都是一樣的」，他還打趣說，這個神（保生大帝）在慈濟宮已經住了300多年，這顯示對慈濟宮相當滿意，所以這個廟會越來越旺。