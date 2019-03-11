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酒駕協會倡議各黨不提名酒駕前科者 點名政院發言人

2019-03-11 12:50聯合報 記者林麗玉╱即時報導

民進黨立委洪宗熠等人今天舉行「人神共憤!! 酒駕累犯可判死刑」記者會，主張酒駕累...
民進黨立委洪宗熠等人今天舉行「人神共憤!! 酒駕累犯可判死刑」記者會，主張酒駕累犯致人於死應加重刑責最高死刑。記者林麗玉／攝影。
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酒駕問題層出不窮，因酒駕刑責過輕引發民怨，民進黨立委洪宗熠等人今天舉行「人神共憤!! 酒駕累犯可判死刑」記者會，主張酒駕累犯致人於死者，應加重刑責到最高死刑。台灣酒駕防制協會秘書長林美娜則發起「不提名運動」，呼籲各政黨倡議「不提名運動」，不推薦有酒駕前科者為候選人；並呼籲行政院不派任酒駕前科者擔任各項政務官，「包括行政院發言人」。

對於遭酒駕防制協會點名，行政院發言人Kolas Yotaka回應，她個人支持酒駕加重刑度，終身公開反酒駕。她提到，5年前任公職前，配合停車臨檢並依法接受罰款後，已經堅持從此絕不酒駕，她是犯錯改過、反酒駕的範例，呼籲更多人加入反酒駕行列。

民進黨立委洪宗熠表示，一次又一次酒駕事件令人相當沈痛，政府一定要提出具體改善方式，包括從2012年葉富少酒駕肇事、2013年5月台大女醫生曾御慈遭酒駕撞死、還有彰化去年7月還有一名交大高材生遭酒駕肇事撞死等案件，社會無法一而再、再而三容忍，最近立法院就有將近10案酒駕提案處理，為了遏止酒駕發生，他提案修法，將酒駕致死提高刑責至無期徒刑或15年以上有期徒刑，再犯之罪處死刑或無期徒刑；致重傷者處5年以上、10年以下有期徒刑，再犯加重刑期2分之1。

立委江永昌也提到，2013年酒駕違規及刑法標準拉高後，酒駕累犯人數並無降低，甚至刑法標準拉高，法官實際判刑卻都輕判，他舉酒駕肇事致人重傷，刑責為1年以上7年以下有期徒刑，但統計138名酒駕致人重傷者，多達86人法官僅判刑1年至2年以下；酒駕致人於死可處3年以上10年以下，593人肇事，其中384人法官也只判1年至2年。所以他主張，不僅應加重酒駕累犯的刑法上限，下限也應該加重。

台灣酒駕防制協會秘書長林美娜則提到，除了酒駕累犯加重刑法最重死刑，也應修法讓酒駕同車者有連坐行政處分，另外他們也要求行政院，應增修公務人員酒後駕車相關行政責任處理原則，並要求衛福部提出專案經費，提供健保給付戒斷酒癮治療等。

行政院政委羅秉成今下午也會召開酒駕修法跨部會會議，希望加速修法，法務部草案預計修訂刑法公共危險罪章，加重酒駕致人於死的刑罰、增訂再犯酒駕致人於死將處10年以上、無期徒刑或死刑，但據了解，各部會對修法意見不一，仍有可能召開第2次討論，羅秉成只能盡量將意見整理起來，沒有訂出送院會拍板的時間表，期待越快越好。

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