首次酒駕撞死人就可判死 藍委：不讓酒駕者心存僥倖

2019-03-11 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



有酒駕前科的田姓男子，涉嫌再度酒駕撞傷行人，自己的車輛也撞上電線桿。記者劉宛琳／翻攝 分享 facebook

政務委員羅秉成今針對酒駕刑法之修法召集跨部會審查會議。而目前在立法院，已有20多個提案，其中有半數都主張最高可處死刑，有立委認為，如果依照法務部的版本，累犯撞死人才會死刑，那只會讓喝酒的人心存僥倖，因此修法第一次酒駕撞死人就可處死刑，「有第一次就沒有第二次」，將「惡性重大」者隔離於社會。

國民黨黨團總召江啟臣表示，國民黨團早在2月21日就舉行記者會整理國民黨團各委員所提酒駕修法版本，並在22日全數付委，交付司法及法制委員會審查，並舉行酒駕公聽會，聽取包括酒駕受害者家屬等各界心聲。

江啟臣提出將刑法第185條之3中增列「死刑、無期徒刑」的法定刑，擴大法官裁判空間，而不是單以酒測值達一定標準視為殺人罪，不論是「累犯」或是「酒測值嚴重超標」者，都可以讓法官依個案作出相當的判決，將「惡性重大」者隔離於社會，不再讓社會處於不安的狀態。

國民黨立委呂玉玲表示，法務部及民進黨提出的酒駕版本有很大的漏洞，法務部的版本仍然會讓喝酒的人「心存僥倖」。累犯撞死人才會死刑，但酒駕這麼可惡的事情，為什麼還要給酒駕者有再犯的機會？累犯撞死人才處死的修法讓每一個沒有前科的人都心存僥倖，不是第一次就不會撞死人，民進黨的修法看不到回應民意的決心，所以她的提案只要酒駕撞死人就會判死刑，「沒有第一次就沒有第二次」。

呂玉玲也批評，現行法規酒駕未肇事的刑責也過低，法務部也沒有提出相關修法，這也讓喝酒者有僥倖心態，所以她的版本酒駕則提高最輕本刑，讓酒駕入獄的機會大增，達到嚇阻的作用。

「酒駕再犯很可惡！」的國民黨立委沈智慧表示，酒駕一而再再而三的上路撞死無辜者，難道不是想用汽車當做「殺人工具」嗎？車輛本是交通工具，讓人可以到很多地方，但是它的性能放在酒後，在神智不清的操控下，其肇事又致人於死，不可原諒，再犯更是「故意殺人」。

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