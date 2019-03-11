親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸擬贈高雄貓熊
廢核政策掀論戰
立委補選第二波
2020誰來選總統
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

郵輪首航花蓮港 遊覽車司機怨「遊客都跑去看韓國瑜」

首次酒駕撞死人就可判死 藍委：不讓酒駕者心存僥倖

2019-03-11 12:05聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

有酒駕前科的田姓男子，涉嫌再度酒駕撞傷行人，自己的車輛也撞上電線桿。記者劉宛琳／...
有酒駕前科的田姓男子，涉嫌再度酒駕撞傷行人，自己的車輛也撞上電線桿。記者劉宛琳／翻攝
分享

政務委員羅秉成今針對酒駕刑法之修法召集跨部會審查會議。而目前在立法院，已有20多個提案，其中有半數都主張最高可處死刑，有立委認為，如果依照法務部的版本，累犯撞死人才會死刑，那只會讓喝酒的人心存僥倖，因此修法第一次酒駕撞死人就可處死刑，「有第一次就沒有第二次」，將「惡性重大」者隔離於社會。

國民黨黨團總召江啟臣表示，國民黨團早在2月21日就舉行記者會整理國民黨團各委員所提酒駕修法版本，並在22日全數付委，交付司法及法制委員會審查，並舉行酒駕公聽會，聽取包括酒駕受害者家屬等各界心聲。

江啟臣提出將刑法第185條之3中增列「死刑、無期徒刑」的法定刑，擴大法官裁判空間，而不是單以酒測值達一定標準視為殺人罪，不論是「累犯」或是「酒測值嚴重超標」者，都可以讓法官依個案作出相當的判決，將「惡性重大」者隔離於社會，不再讓社會處於不安的狀態。

國民黨立委呂玉玲表示，法務部及民進黨提出的酒駕版本有很大的漏洞，法務部的版本仍然會讓喝酒的人「心存僥倖」。累犯撞死人才會死刑，但酒駕這麼可惡的事情，為什麼還要給酒駕者有再犯的機會？累犯撞死人才處死的修法讓每一個沒有前科的人都心存僥倖，不是第一次就不會撞死人，民進黨的修法看不到回應民意的決心，所以她的提案只要酒駕撞死人就會判死刑，「沒有第一次就沒有第二次」。

呂玉玲也批評，現行法規酒駕未肇事的刑責也過低，法務部也沒有提出相關修法，這也讓喝酒者有僥倖心態，所以她的版本酒駕則提高最輕本刑，讓酒駕入獄的機會大增，達到嚇阻的作用。

「酒駕再犯很可惡！」的國民黨立委沈智慧表示，酒駕一而再再而三的上路撞死無辜者，難道不是想用汽車當做「殺人工具」嗎？車輛本是交通工具，讓人可以到很多地方，但是它的性能放在酒後，在神智不清的操控下，其肇事又致人於死，不可原諒，再犯更是「故意殺人」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕死刑
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

為何打臉喜樂島台獨公投 AIT自己告訴大家原因

2019-03-11 11:21

蔡英文、蘇嘉全齊轟對岸「迫害宗教自由」

2019-03-11 09:58

大法官審薦小組6成員出爐　將選出4大法官候選人

2019-03-11 13:06

被砲無心護漁 外交部這樣回應

2019-03-11 13:04

酒駕協會倡議各黨不提名酒駕前科者 點名政院發言人

2019-03-11 12:50

藍綠共商！ 宜蘭、羅東拍板鐵路高架化先行

2019-03-11 11:56

工業用笑氣不歸衛福部管 陳時中承諾跨部會研擬規範

2019-03-11 11:49

新任政風高階主管宣誓 蔡清祥：興利對人民有意義

2019-03-11 11:49

影／藍委批政府「逢日必軟」 讓漁民「漁」不聊生

2019-03-11 11:47

重罰酒駕執法有難度？法務部向政院說明

2019-03-11 11:20

罕見神明分靈至對岸 馬英九：不僅祖先 神明也來自對岸

2019-03-11 11:09

藍備戰立委選舉 盧秀燕：擔心初選競爭傷害選情

2019-03-11 11:09

【重磅快評】瑪麗亞、昏倒、離婚…小心踩了話語紅線

2019-03-11 11:05

談年改 綠委劉櫂豪：同理做得不夠

2019-03-11 09:51

鄭文燦清晨返抵國門 盼台美交流常態化

2019-03-11 09:47

蔡英文見宗教人士場外統促黨現身 警方人牆戒備

2019-03-11 09:02

不滿藍立委初選時程 王鴻薇辭發言人

2019-03-11 00:23

林右昌在美演講 主張「蛻變為華人的民進黨」

2019-03-10 23:57

明年立委選舉 台東藍營意者眾

2019-03-10 23:48

唐鳳嘆台灣買不到福島柿餅 支持開放核食？

2019-03-10 23:44

反映機場跑道泥濘卻遭控假照片 立委陳學聖：模糊焦點

2019-03-10 23:09

66名台灣人擔任大陸社區主任助理 恐將受罰

2019-03-10 21:10

台村里長擔任中國村委會執行主任 徐國勇：認定後開罰

2019-03-10 20:35

不當黨產處理條例 陳其邁：民進黨幫助國民黨改革

2019-03-10 19:45

全世界防中國 蕭美琴：只有國民黨要跟中國結合

2019-03-10 19:36

遭王鴻薇質疑初選黑箱 費鴻泰籲：別開啟黨內互打

2019-03-10 17:39

羅文嘉：西藏和平協議被撕毀 國民黨得不到教訓嗎

2019-03-10 15:54

提異國同性婚 蔡正元：太陽花黨搞死台灣還真有本事

2019-03-10 14:38

被韓國瑜嗆鬼混的政黨 羅文嘉：我上班時間比他還長

2019-03-10 14:28

民進黨與時力合作？羅文嘉：有責任團結所有相同價值

2019-03-10 14:25

林右昌紐約演講：台灣未來應發展海外力量

2019-03-10 13:39

公投大選脫鉤？林濁水：人算不如天算

2019-03-10 12:51

酒駕提高刑責 政委羅秉成11日開跨部會審查會議

2019-03-10 11:14

藍營大咖喊二次年改 侯友宜：可以再溝通討論

2019-03-10 11:12

王鴻薇痛批立委初選黑箱怒辭發言人 市黨部：誤會

2019-03-10 11:09

唐鳳赴日考察 大啖福島柿餅和栃木草莓

2019-03-10 11:01

吳敦義：重返執政軍公教年改就「撥亂反正」

2019-03-10 10:54

大老不接地氣？ 吳敦義走唱「風飛沙」小菜一碟

2019-03-10 10:23

馬英九批綠只對軍公教開刀 蘇貞昌：他害台灣差點破產

2019-03-10 10:18
看更多

熱門文章

韓國瑜「笑納」貓熊 馬英九卻為馬發愁 只因老婆撂狠話…

2019-03-11 08:00

蘭陽艦火警 海軍司令將業管上校罵到高血壓送醫

2019-03-10 14:26

稱菲律賓「瑪麗亞」？黃越綏：韓國瑜土包子可見一斑

2019-03-10 16:04

全美台灣同鄉會反柯文哲 孫大千：欲加之罪何患無辭

2019-03-11 08:17

盤點補選4大套路 謝龍介竟遭「牙籤戳屁股」？

2019-03-11 10:00

陳吉仲「尬韓流」拚外銷 彰化縣農會總幹事當面吐槽

2019-03-10 18:34

台村里長擔任中國村委會執行主任 徐國勇：認定後開罰

2019-03-10 20:35

王浩宇爆韓國瑜天天喝 詹江村：你忘了鄭文燦了

2019-03-10 14:17

影／郭國文下午造勢大會 又見遊覽車排隊

2019-03-10 14:21

退將臉書貼文 馬英九關切國軍新戰車購案

2019-03-10 16:20

金門立委補選震撼彈 旅台李氏宗親會表態挺陳滄江

2019-03-10 22:43

呂秋遠批殘忍：將動物送離原居地 只為滿足人類觀看慾

2019-03-11 00:41

柯侯會今登場 侯友宜宣布：5月1日起雙北垃圾袋將互用

2019-03-11 11:46

余天造勢晚會擠爆 蘇貞昌籲守住三重一片天

2019-03-10 22:35

影／撇「拋棄糟糠之妻」之說 鄭世維將偕妻子掃街

2019-03-11 09:01

胡幼偉：國民黨要贏總統大選 為何不派最強戰將出馬？

2019-03-11 06:05

賴清德批謝龍介 龍介仙神回應：感謝關愛

2019-03-10 16:58

被韓國瑜嗆鬼混的政黨 羅文嘉：我上班時間比他還長

2019-03-10 14:28

為何打臉喜樂島台獨公投 AIT自己告訴大家原因

2019-03-11 11:21

當年「團圓」卡3年…貓熊到高雄先闖3關

2019-03-10 23:47

【長知識】昨天被撞的寧陽艦 19年前同地點也被撞

2019-03-10 16:12

「師法芬蘭」朱立倫提出核廢2解方

2019-03-10 23:58

職軍在外好委屈 爭取軍中人權的她第一次親身感受

2019-03-10 13:28

借力打力！我增購F16欲逼法幻象零附件降價

2019-03-10 23:52

高雄稱中國將送貓熊 陸民：諂媚台灣人

2019-03-10 17:18

養嬌客眉角一堆…大馬「先租後退」高雄將北上取經

2019-03-11 00:05

貓熊送給韓國瑜？ 陳吉仲：我個人會更關心黑熊、石虎

2019-03-11 09:42

【即時短評】台南鐵票區輸贏 驗收民進黨整合派系成果

2019-03-10 21:54

66名台灣人擔任大陸社區主任助理 恐將受罰

2019-03-10 21:10

提異國同性婚 蔡正元：太陽花黨搞死台灣還真有本事

2019-03-10 14:38

蘭陽艦火警傳黃曙光大罵 海軍人士：就事論事

2019-03-10 20:13

反映機場跑道泥濘卻遭控假照片 立委陳學聖：模糊焦點

2019-03-10 23:09

81公厘迫砲雲豹二代甲車 年底戰術測評

2019-03-10 15:34

余天：三重這場若贏 韓流就消失了

2019-03-10 18:04

高雄若養貓熊一對 估需壽山動物園全年支出

2019-03-10 18:12

核四是封存不是廢棄 江宜樺：台灣沒有本錢反核

2019-03-10 22:01

國民黨這5個太陽落水會救誰？張善政神回：我不會游泳

2019-03-10 16:53

立委補選 賴清德：黃振彥選上才能爭取彰化燈會

2019-03-10 22:08

民進黨打悲情牌救選情？ 韓國瑜：變不出新把戲

2019-03-10 17:29

寧陽艦遭撞 肇事者簽署100%賠償同意書

2019-03-10 18:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top