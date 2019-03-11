藍綠共商！ 宜蘭、羅東拍板鐵路高架化先行

2019-03-11 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院政委吳澤成今召開宜蘭高架化鐵路跨部會協調會，邀請宜蘭縣政府、民進黨立委陳歐珀與交通部討論鐵路高架化事宜，會後拍板宜蘭、羅東鐵路高架化先行。吳澤成指出，宜蘭縣提出的可行性評估計畫仍需補強，但補強部分已降至5個項目，將請地方3個月內重新提出，補強費用100萬元將由交通部補助。

宜蘭爭取高架化鐵路已經10年，縣長林姿妙上任後堅持頭城、礁溪、羅東、宜蘭一起執行，但可行性評估又遭交通部退件，讓此事一度僵持，後來此案送到中央地方協調會報才有了轉機。

吳澤成指出，今日會議第一是交通部鐵道局明確指出，宜蘭提出的可行性評估報告，內容補強部分從7個項目降至5個，將請縣政府3個月內重新提出，補強計畫所需費用100萬則由交通部協助，屆時他會再邀請跨部會確認方案，再由交通部進入審查。

這次藍綠共商也拍板宜蘭、羅東拍板鐵路高架化先行，因為原先若是宜蘭、羅東、礁溪、頭城一起執行，預算高達600億，這次會中達成共識，將針對宜蘭、羅東先走，預算約將至250億，礁溪、頭城站部分則等北宜直鐵再一併處理。

全程參與會議的陳歐珀則表示，他過去質詢就要求中央得針對宜蘭鐵路高架化組成專案小組，謝謝吳澤成的協助，但會中也對於未來鐵路立體化新修訂的作業要點，得釐清中央、地方相關單位的權責，避免爭議再現。