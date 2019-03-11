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新任政風高階主管宣誓 蔡清祥：興利對人民有意義

2019-03-11 11:49聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

法務部廉政署今舉行新任政風高階主管聯合宣誓典禮，法務部長蔡清祥到場致詞，表示行政院長蘇貞昌是以「天」來計算工作進程，期許各位新主管能「接地氣」迅速反應民意，真正解決問題，並協助首長做更多興利工作，以服務人民。

蔡清祥表示，行政院長蘇貞昌在行政院院會曾經說過，要求所有公務人員要「接地氣」、了解民意，能夠迅速反應民意。「要知道問題在哪？如何解決問題？用什麼方法解決？什麼時候要完成？」各位將來面臨工作問題，要用這四原則去思考、講求效率，真正去解決民眾需要政府解決的問題。

他說，蘇貞昌在上次院會播放自己50天以來各部會工作成果，他是以「天」來計算工作，與過去習慣周、月、年階段性不同。所以，各位要加速、講求效率；要以新思維去解決問題，過去重在「防弊」、「揭弊」，忽略如何去讓單位「興利」，各位要改變想法，如何協助首長來做更對人民有意義的興利工作。

他表示，「防弊」是事前而不是事後「揭弊」，事先防範比事後檢討更重要，很多事情在工作當中可能發生弊端，不是等發生後再揭弊，而是要預防弊端發生，才能鼓勵公務員用於「興利」、讓人民感受到公務員造福大眾。

14位政風主管名單：

國軍退除役官兵輔導委員會政風處處長丁國耀(原任職外交部政風處處長)、外交部政風處處長尹維治(原任職監察院政風室主任)、文化部政風處處長許志雲(原任職國防部政風室主任)、科技部政風處處長游國鑌(原任職行政院環境保護署政風室主任)、監察院政風室主任林子平(原任職南投縣政府政風處處長)、國防部政風室主任張鴻俊(原任職新竹縣政府政風處處長)、僑務委員會政風室主任姜季鴻(原任職經濟部政風處專門委員)、行政院環境保護署政風室主任廖常新(原任職宜蘭縣政府政風處處長)、中央選舉委員會政風室主任陳泰(原任職臺灣高等法院高雄分院政風室主任)、新竹縣政府政風處處長章宗耀(原任職僑務委員會政風室主任)、新竹市政府政風處處長廖錦旌(原任職花蓮縣政府政風處處長)、南投縣政府政風處處長李俊樓(原任職法務部廉政署政風業務組副組長)、宜蘭縣政府政風處處長許有良(原任職行政院農業委員會林務局政風室主任)、花蓮縣政府政風處處長何定偉(原任職臺北市政府政風處主任秘書)

法務部廉政署今舉行新任政風高階主管聯合宣誓典禮。圖／廉政署提供。
法務部廉政署今舉行新任政風高階主管聯合宣誓典禮。圖／廉政署提供。
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