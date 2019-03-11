影／藍委批政府「逢日必軟」 讓漁民「漁」不聊生

2019-03-11 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



第八次台日漁業委員會會議上周結束，今年日方仍不願針對「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」與我進行協商。國民黨團今舉行記者會痛批蔡政府執政3年來不但沒照顧討海人，更屈從日本自我限縮，外交部與農委會對於守護重疊經濟海域的漁民作業權益，漫不經心又粉飾太平，導致台灣「漁」不聊生，讓台灣漁民成為蔡英文媚日政策的祭品。

江啟臣指出，蔡政府總是標榜台日關係友好，為什麼連馬政府時期好不容易才具體簽訂的漁業協議都無法持續發揮功能？駐日代表謝長廷更經常性地為日方利益辯護，還說是台灣漁民比較活潑，神出鬼沒難保護之類的揶揄用語。

國民黨團書記長吳志揚指出，馬政府於2013年召開第17次台日漁業會談後簽署《台日漁業協議》，讓雙方重疊專屬經濟海域漁業問題獲得妥善安排，在北緯27度以南及日本八重山群島與宮古群島以北之間海域，劃設大範圍「協議適用海域」，我方漁船在「協議適用海域」內可安心作業，不受日方公務船干擾。

但吳志揚表示，蔡政府上任後，漁民紛紛抱怨台灣的漁場不斷限縮，包括太平島、沖之鳥海域等，過去至少是四、五百條漁船賴以維生的漁場，現在卻難以進入，蔡政府的態度更是「逢日必軟」。