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為何打臉喜樂島台獨公投 AIT自己告訴大家原因

2019-03-11 11:21聯合報 記者洪哲政╱即時報導

美國在台協會發言人孟雨荷接受媒體人訪問，被詢及，扁派喜樂島倡導獨立公投，AIT特別出面反對單獨改變現狀。孟雨荷說，反對台灣獨立公投是美國長期政策，她沒辦法談論這個公投在台灣體制的合法性。

孟雨荷上午接受媒體人黃清龍電台節目訪問，內容是預錄說明美方對台的相關政策以及美台關係的發展。

主持人詢及，扁派喜樂島日前倡議獨立公投，AIT特別出面聲明反對單獨改變現狀立場，是什麼原因促使AIT做這項說明？

孟雨荷表示，美國基於TRA和三公報的一個中國政策，關注兩岸和平穩定，即使相信現況不完美，但促成數十年來和平發展架構，任何改變現狀行為都會影響和平穩定。針對北京想改變現狀脅迫，美方已公開譴責，但面對有人提出公投訴求，AIT回應反對台灣獨立公投是長期政策。

對於喜樂島宣稱公投主張是言論自由層次，孟雨荷說，她沒辦法談論這個公投在台灣體制的合法性，美國對兩岸和平穩定有長遠利益，鼓勵兩岸和平交流。

對於美方如何落實「台灣旅行法」，此法是否會造成一中政策衝擊？孟雨荷表示，美國對台政策沒有改變，多年來美國和台灣有很多高層互訪，在台灣旅行法通過前就有。台灣旅行法是鼓勵美國國會友台機制，美台合作獲得美國國會兩黨廣大支持。增進美台安全合作、經濟與商業關係、社會角色、人民關係。

主持人特別詢及，中國大陸對台灣有更多壓迫，而以美國角度來看，九二共識是否還是兩岸對話必要前提？孟雨荷說，美國對兩岸和平穩定有長遠利益，但對九二共識或其他說法沒有特定立場，對美方來說重要的是這個過程不會牽涉文攻武嚇，如台灣關係法所說，任何試圖以和平以外手段解決台灣未來，美國都會關切。

而面對中國機艦對台採取侵略性的繞行舉措，台美兩軍有無空間進行美台聯合軍演？孟雨荷説，針對美台特定軍事演習活動，她沒有相關訊息，但美國和台灣有強健國防夥伴關係，持續和台灣討論國防需求，歷屆執政黨都支持台灣國防需求，依法提供必要防衛物資，也相信台灣有足夠自我防衛能力，對兩岸和區域穩定都很重要。

AIT發言人孟雨荷。圖取自AIT官網
AIT發言人孟雨荷。圖取自AIT官網
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