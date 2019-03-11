重罰酒駕執法有難度？法務部向政院說明

2019-03-11 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



酒駕肇事害命製造悲劇，法務部在刑法公共危險罪中修訂「再犯致人於死最重判死」刑度，並增訂沒收車輛條款，刑事政策已定，但執法細節未及充分討論，法律是否具明確性適合執法？「再犯」該如何定義？檢察官聲請沒收何時啟動？法務部今天向行政院說明。

農曆年前數起酒駕致人於死案致民怨沸騰，法務部長蔡清祥宣示修法；上月1日起，檢察司參考民意及國外立法例著手修法，假期趕辦作業，修法草案27日送交行政院審議，為時不到1個月。

現行酒駕致人於死的法律在刑法第185之3條，即吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上、致不能安全駕駛、因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。

修法草案規定，酒駕致人於死，可處5年以上12年以下有期徒刑，酒駕致人重傷，可處3年以上10年以下有期徒刑；如再犯酒駕致人於死，可處10年以上、無期徒刑、死刑；再犯酒駕致人重傷，可處5年以上12年以下有期徒刑。

草案公布後，法界對「再犯」致人於死有所質疑，認為「有酒駕紀錄後肇事致死」與「有肇事致死紀錄後再肇事致死」2種態樣均包括在內，不過，法務部定調，有酒駕紀錄後撞死人，就構成「再犯」犯罪要件。

此外，法務部增訂沒收條款，凡酒測值超過0.25點酒駕者的車輛，檢察官於起訴同時，即將酒駕者的車輛視為犯罪工具聲請沒收，原則上車輛不問屬於犯人與否均聲請沒收，例外是如有過苛之虞，得不宣告沒收之，沒收猛藥，反應不惡，但對執法技術來說，也有困境。