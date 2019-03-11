親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸擬贈高雄貓熊
廢核政策掀論戰
立委補選第二波
2020誰來選總統
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

「言論自由」將成五星旗與極右主義的溫床？

兩會美女翻譯大集合！最紅的小趙薇 領導為何硬要帶上她

影／韓國瑜爭取自經區 陳吉仲：嚴重傷害高屏南農業

2019-03-11 11:09聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

農委會主委陳吉仲上午出席立法院經濟委員會前受訪，就高雄市長韓國瑜重提高雄自由經濟示範區構想一事表示，如果按照前總統馬英九的自由經濟示範區的條例，最後結果可能會跟韓市長講的「貨出去、人進來」剛好顛倒，就農業部門而言，它會嚴重傷害高雄、屏東、台南的農業。因為所有自由經濟示範區，所有的原料進來都是免稅，請問所有食品加工業者會用國外的還是國內的原料？更何況用的材料如果是國外農產品，出口後卻是掛「MIT」，這部份可能要慎思。

農委會主委陳吉仲表示如果按照前總統馬英九時代的自由經濟示範區的條例，最後結果可能...
農委會主委陳吉仲表示如果按照前總統馬英九時代的自由經濟示範區的條例，最後結果可能會跟韓市長講的「貨出去、人進來」剛好顛倒，它會嚴重傷害高雄、屏東、台南的農業。記者黃義書／攝影
分享

經濟韓國瑜立法院
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

為何打臉喜樂島台獨公投 AIT自己告訴大家原因

2019-03-11 11:21

重罰酒駕執法有難度？法務部向政院說明

2019-03-11 11:20

藍備戰立委選舉 盧秀燕：擔心初選競爭傷害選情

2019-03-11 11:09

【重磅快評】瑪麗亞、昏倒、離婚…小心踩了話語紅線

2019-03-11 11:05

談年改 綠委劉櫂豪：同理做得不夠

2019-03-11 09:51

鄭文燦清晨返抵國門 盼台美交流常態化

2019-03-11 09:47

蔡英文見宗教人士場外統促黨現身 警方人牆戒備

2019-03-11 09:02

不滿藍立委初選時程 王鴻薇辭發言人

2019-03-11 00:23

林右昌在美演講 主張「蛻變為華人的民進黨」

2019-03-10 23:57

明年立委選舉 台東藍營意者眾

2019-03-10 23:48

唐鳳嘆台灣買不到福島柿餅 支持開放核食？

2019-03-10 23:44

反映機場跑道泥濘卻遭控假照片 立委陳學聖：模糊焦點

2019-03-10 23:09

66名台灣人擔任大陸社區主任助理 恐將受罰

2019-03-10 21:10

台村里長擔任中國村委會執行主任 徐國勇：認定後開罰

2019-03-10 20:35

不當黨產處理條例 陳其邁：民進黨幫助國民黨改革

2019-03-10 19:45

全世界防中國 蕭美琴：只有國民黨要跟中國結合

2019-03-10 19:36

遭王鴻薇質疑初選黑箱 費鴻泰籲：別開啟黨內互打

2019-03-10 17:39

羅文嘉：西藏和平協議被撕毀 國民黨得不到教訓嗎

2019-03-10 15:54

提異國同性婚 蔡正元：太陽花黨搞死台灣還真有本事

2019-03-10 14:38

被韓國瑜嗆鬼混的政黨 羅文嘉：我上班時間比他還長

2019-03-10 14:28

民進黨與時力合作？羅文嘉：有責任團結所有相同價值

2019-03-10 14:25

林右昌紐約演講：台灣未來應發展海外力量

2019-03-10 13:39

公投大選脫鉤？林濁水：人算不如天算

2019-03-10 12:51

酒駕提高刑責 政委羅秉成11日開跨部會審查會議

2019-03-10 11:14

藍營大咖喊二次年改 侯友宜：可以再溝通討論

2019-03-10 11:12

王鴻薇痛批立委初選黑箱怒辭發言人 市黨部：誤會

2019-03-10 11:09

唐鳳赴日考察 大啖福島柿餅和栃木草莓

2019-03-10 11:01

吳敦義：重返執政軍公教年改就「撥亂反正」

2019-03-10 10:54

大老不接地氣？ 吳敦義走唱「風飛沙」小菜一碟

2019-03-10 10:23

馬英九批綠只對軍公教開刀 蘇貞昌：他害台灣差點破產

2019-03-10 10:18

民進黨新路線 林右昌：黨敗選最大關鍵是自己

2019-03-10 09:06

韓國瑜北農被追打無救兵？張雅屏：不會讓同志求助無援

2019-03-05 16:27

「胖周瑜」鄭文燦 民進黨內「話事人」？

2019-03-04 15:04

「台語電視台」圈粉背後 文化平權還是文化霸權？

2019-03-04 11:17

加碼禁用大陸產品 為資安還是為表態

2019-03-04 11:13

立委補選／謝龍介為農漁民行銷產品 喊拚經濟、顧腹肚

2019-03-01 13:55
看更多

熱門文章

韓國瑜「笑納」貓熊 馬英九卻為馬發愁 只因老婆撂狠話…

2019-03-11 08:00

蘭陽艦火警 海軍司令將業管上校罵到高血壓送醫

2019-03-10 14:26

稱菲律賓「瑪麗亞」？黃越綏：韓國瑜土包子可見一斑

2019-03-10 16:04

公母貓熊雄雄和融融要來高雄了！ 韓國瑜：等議會同意

2019-03-10 12:02

空軍主力戰機零附件誰最花錢？F-16排第一

2019-03-10 11:30

陳吉仲「尬韓流」拚外銷 彰化縣農會總幹事當面吐槽

2019-03-10 18:34

全美台灣同鄉會反柯文哲 孫大千：欲加之罪何患無辭

2019-03-11 08:17

台村里長擔任中國村委會執行主任 徐國勇：認定後開罰

2019-03-10 20:35

王浩宇爆韓國瑜天天喝 詹江村：你忘了鄭文燦了

2019-03-10 14:17

盤點補選4大套路 謝龍介竟遭「牙籤戳屁股」？

2019-03-11 10:00

高雄農漁產品銷中國大陸 又多了5億元訂單

2019-03-10 11:48

影／郭國文下午造勢大會 又見遊覽車排隊

2019-03-10 14:21

退將臉書貼文 馬英九關切國軍新戰車購案

2019-03-10 16:20

金門立委補選震撼彈 旅台李氏宗親會表態挺陳滄江

2019-03-10 22:43

呂秋遠批殘忍：將動物送離原居地 只為滿足人類觀看慾

2019-03-11 00:41

余天造勢晚會擠爆 蘇貞昌籲守住三重一片天

2019-03-10 22:35

還原增購F-16V聯隊決策 國軍廿年來首度「擴軍」

2019-03-10 11:30

賴清德批謝龍介 龍介仙神回應：感謝關愛

2019-03-10 16:58

被韓國瑜嗆鬼混的政黨 羅文嘉：我上班時間比他還長

2019-03-10 14:28

胡幼偉：國民黨要贏總統大選 為何不派最強戰將出馬？

2019-03-11 06:05

當年「團圓」卡3年…貓熊到高雄先闖3關

2019-03-10 23:47

【長知識】昨天被撞的寧陽艦 19年前同地點也被撞

2019-03-10 16:12

影／撇「拋棄糟糠之妻」之說 鄭世維將偕妻子掃街

2019-03-11 09:01

職軍在外好委屈 爭取軍中人權的她第一次親身感受

2019-03-10 13:28

高雄稱中國將送貓熊 陸民：諂媚台灣人

2019-03-10 17:18

「師法芬蘭」朱立倫提出核廢2解方

2019-03-10 23:58

養嬌客眉角一堆…大馬「先租後退」高雄將北上取經

2019-03-11 00:05

借力打力！我增購F16欲逼法幻象零附件降價

2019-03-10 23:52

【即時短評】台南鐵票區輸贏 驗收民進黨整合派系成果

2019-03-10 21:54

66名台灣人擔任大陸社區主任助理 恐將受罰

2019-03-10 21:10

提異國同性婚 蔡正元：太陽花黨搞死台灣還真有本事

2019-03-10 14:38

公投大選脫鉤？林濁水：人算不如天算

2019-03-10 12:51

蘭陽艦火警傳黃曙光大罵 海軍人士：就事論事

2019-03-10 20:13

反映機場跑道泥濘卻遭控假照片 立委陳學聖：模糊焦點

2019-03-10 23:09

核四是封存不是廢棄 江宜樺：台灣沒有本錢反核

2019-03-10 22:01

余天：三重這場若贏 韓流就消失了

2019-03-10 18:04

81公厘迫砲雲豹二代甲車 年底戰術測評

2019-03-10 15:34

高雄若養貓熊一對 估需壽山動物園全年支出

2019-03-10 18:12

民進黨打悲情牌救選情？ 韓國瑜：變不出新把戲

2019-03-10 17:29

立委補選 賴清德：黃振彥選上才能爭取彰化燈會

2019-03-10 22:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top