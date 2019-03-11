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【重磅快評】瑪麗亞、昏倒、離婚…小心踩了話語紅線

2019-03-11 11:05聯合報 主筆室

高雄市長韓國瑜脫口說出「瑪麗亞怎麼變老師了？」引發失言風波，他事後為此道歉。聯合...
高雄市長韓國瑜脫口說出「瑪麗亞怎麼變老師了？」引發失言風波，他事後為此道歉。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
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最近政治人物爭議話語不斷，先有高雄市長韓國瑜爆「瑪麗亞事件」並為此道歉，這兩天又有國民黨立委候選人鄭世維暗指民進黨立委候選人余天的妻子李亞萍曾在選前之夜突然昏倒是奧步，余天則反嗆：「至少我沒離過婚，他自己當議員時都可以拋棄糟糠之妻。」均引起陣陣餘波。

政治人物拚人氣搶當網紅，話語或可辛辣，殊不知稍一不慎即可能反惹禍上身，引來強大反作用力。

韓國瑜的「瑪麗亞事件」就是顯例。雖然有許多台灣家長內心存有「與其跟菲律賓教師學英文，不如向英、美、紐、澳等英語系國家人士學英文」的刻板印象是事實，但脫口「瑪麗亞怎麼變老師了？」失言就是失言。

畢竟，不是所有菲律賓人都叫瑪麗亞，也非韓國瑜語意中所意涵的藍領階級或移工；何況英文是菲律賓官方語言，如今更有許多跨國網路英文教學的教師就是菲律賓人，韓因以偏蓋全遭批並不冤。韓國瑜昨天向菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處致歉，總算還沒進一步因硬拗導致大失血。

新北市三重補選立委進入最後決戰，鄭世維稱擔心對手奧步，暗指余天的妻子李亞萍就曾在選前之夜突然昏倒，這或許是政壇慣用的選舉廝殺之語，放到如今網路世界，就必然會遭放大鏡檢視。終究鄭世維並非李亞萍或醫師，又如何能斷言她昏倒是真或假？

相對的，余天的回應若能止步於僅說明妻子是因氣喘發作送醫，以及：「罵我就算了，為何要批評我的家人。」必定為能為其選情加分；卻未料余天加油添柴反嗆鄭世維：「至少我沒離過婚，他自己當議員時都可以拋棄糟糠之妻。」倒成了畫蛇添足之舉。

首先，余天以「拋棄糟糠之妻」反批，與鄭同樣犯了「非當事人又如何知悉實情」的錯誤；其次，拿離婚傷心往事當攻擊點，能否爭取到選票猶未知，倒是跟「瑪麗亞事件」犯了同樣的「一竿子打翻一船人」錯誤，率先得罪愈來愈多的離婚男女。也難怪立時被藍營抓到話柄，反批余天「這樣說道德嗎」？

從瑪麗亞到昏倒、離婚，凸顯的均是政壇人物缺乏同理心以及過度激化的言行；感嘆之餘，卻也欣見輿論的制衡力量多少也為政治人物畫出口水戰的紅線。但願台灣政壇，真能因此逐步導向良性競爭。

韓國瑜鄭世維
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