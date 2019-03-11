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蔡英文、蘇嘉全齊轟對岸「迫害宗教自由」

2019-03-11 09:58聯合報 記者賴于榛╱即時報導

蔡英文出席「2019年印太區域保衛宗教自由公民社會對話開幕典禮」。記者賴于榛／攝...
蔡英文出席「2019年印太區域保衛宗教自由公民社會對話開幕典禮」。記者賴于榛／攝影
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蔡英文總統與立法院長蘇嘉全今出席「2019年印太區域保衛宗教自由公民社會對話開幕典禮」，2人雖然未點名中國大陸，但致詞都將矛頭指向對岸迫害宗教自由。蔡英文指出，她看到有些政府試圖摧毀宗教組織、摧毀神像和宗教象徵物、迫使宗教領袖流亡等等，台灣深刻了解權利被剝奪的感受，因此選擇與受專制政權壓迫、被剝奪宗教自由的人民站在一起。

蔡英文說，在世界其他很多地方，宗教自由依然正遭受威脅迫害，在那些壓制人權和民主價值的國家，政府歧視，甚至以暴力鎮壓那些只不過是想追尋信仰的人，這些國家政府試圖摧毀宗教組織、摧毀神像和宗教象徵物、迫使宗教領袖流亡，人民因為信仰被關進再教育營，並被強迫違反宗教禁忌。

「台灣深刻了解權利被剝奪、身分被抹煞以及生活方式遭受挑戰的感受。」蔡英文強調，所以台灣選擇與受專制政權壓迫、被剝奪宗教自由的人民站在一起，這也就是為什麼我國不斷努力，加強與全世界志同道合的朋友們合作，建立以價值信念為基礎的夥伴關係，致力打造一個免於擔憂因宗教或種族不同而處於恐懼、迫害甚至流亡的世界。

蔡英文也引布朗貝克大使在美國參議院外交關係委員會曾說過的「自由始於內心深處。」期待跳脫宗教、傳統與身分的藩籬，齊聚在此共同為受壓迫者爭取宗教自由，給陷在絕望裡的人帶來希望，給困在黑暗中的人帶來亮光，因為歷史告訴我們，當越多人可以生活免於恐懼時，國家就會更加安定、和平與繁榮。

蘇嘉全以台灣民主基金會董事長身分出席，他說，人民應該有信仰與不信仰的自由，所有選擇都應該受到尊重，接著將矛頭指向中國大陸為了控制人民思想，壓制宗教發展，拆除具有信仰意義的古蹟、建築，甚至動用軍隊威脅信徒，企圖對他們思想改造，種種做法都是嚴重侵害人們權利跟自由。

蘇嘉全還說，今年是西藏抗暴60年，達賴喇嘛曾說，和平要在人權得到尊重、人民得到溫飽、個人並國家得到自由的地方才能持續，希望正在壓迫宗教發展，為此不惜傷害人民的威權國家立即停止這樣的行為，因為人類社會已經有太多利益爭奪，無意義的仇恨箝制人民思想、壓迫引導人民向善的宗教，並不會使國家更有力量。

場外一早則有小插曲，舉行典禮的飯店外分別有零星統促黨與拔菜大隊聚集不願離去，喊著「我們沒有要表達意見，只是站在這裡、難道要我們脫統促黨衣服嗎？」不斷與警方僵持，警方則築起人牆警戒，隔離抗議人士。

蔡英文出席「2019年印太區域保衛宗教自由公民社會對話開幕典禮」。記者賴于榛／攝...
蔡英文出席「2019年印太區域保衛宗教自由公民社會對話開幕典禮」。記者賴于榛／攝影
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