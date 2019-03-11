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北國無黑山？瑞典「阿那力斯悲劇」的山難教訓

談年改 綠委劉櫂豪：同理做得不夠

2019-03-11 09:51聯合報 記者林麗玉╱即時報導

柯文哲本週訪美行程被「降格」，甚至「全美台灣同鄉會」也發表聲明，表示柯訪美不支持也不會接待。民進黨中央政策會執行長劉櫂豪今天接受周玉蔻專訪，周玉蔻問劉櫂豪，這次柯文哲訪美，全美台灣同鄉會聲明不接待，是否有民進黨暗中策動？劉澄清「沒有啦」，「不要將民進黨想得神通廣大」，民進黨不會去慫恿、聯繫任何一個同鄉會。

劉櫂豪表示，2014年時，「全美台灣同鄉會」對柯的態度是善意及歡迎，不過這次訪美，同鄉會聲明表達不接待、不歡迎立場，他認為，這對柯也是一種提醒，提醒柯市長，表達國家定位、兩岸關係時，並不是這麼簡單，不是創造話語就可以解決的。

至於蔡總統的美國行？劉表示，蔡是現任總統，不是單純的總統候選人，現任總統訪美會比其他單純的候選人敏感一點，但對台美關係有幫助的參訪，外交、國安單位都要去爭取，劉也提到，蔡總統上任以來的穩定性、不會有不可預測性，美方會認為蔡是可以信賴的合作夥伴，當然美國也會有自身利益的考量。

另外國民黨提二次年改要召喚選民，對民進黨2020立委選舉會不會衝擊很大？是否人人自危？劉表示，面對國家重大改革的挑戰，不是講誰比較勇敢，誰比較不勇敢，他認為，推動改革各政黨都有不同壓力，他也呼籲，國民黨提二次年改，不僅要提出口號，也應該提出具體主張。劉表示，過去討論年改時，他在黨內是緩和派，不過討論投票等後通過現行版本，他認為，民進黨要反省的是應該要更有同理心，坦言年改修法過程，同理這一塊做得還不夠。

劉表示，民進黨這幾年的國家重大改革政策都被反撲掉，變成選舉大海嘯，但民眾更關心的應該是民生議題，包括消滅老車、菸捐、一例一休等，他擔任黨中央政策會執行長後，會讓政策會扮演的功能就是多提供民間聲音。尤其去年九合一選舉的最大困難，就是很多政策被扭曲、抹黑，政策說明的力道也不夠，或說得民眾聽不懂像寫論文，所以未來會用民眾可以理解、聽得懂的方式，與民眾溝通。劉也坦言，過去很多政策立法，很多面向沒有顧及，例如增加菸捐，引發基層朋友反彈，感覺是懲罰他們。

民進黨中央政策會執行長 劉櫂豪接受廣播專訪。／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作...
民進黨中央政策會執行長 劉櫂豪接受廣播專訪。／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供」。
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