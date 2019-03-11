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全美台灣同鄉會反柯文哲 孫大千：欲加之罪何患無辭

2019-03-11 08:17聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

全美台灣同鄉會列出「九大事證」指控台北市長柯文哲親中反美的態度，認為嚴重違背台美共同的價值與情誼，並可能破壞台美關係，因此決議不支持且不接待柯市長訪美行程，也呼籲全美台僑不要去接待如此投機的政客。不過，前立委孫大千在臉書批評，這「九大事證」根本就是「欲加之罪，何患無辭」。

孫大千表示，不過就是因為一句「兩岸一家親」，全美台灣同鄉會就要把柯文哲說的如此十惡不赦，不覺得太過頭了一些嗎？就算柯文哲主張，和中國大陸維持友好交往的關係，為什麼這就代表「反美」了呢？現在難不成美中兩大強權，要展開全面開戰了嗎？曾幾何時，台灣要在美中之間選邊站了？

再說，柯文哲如果真的「反美」，他又有什麼必要去訪問美國？美方又怎麼會配合安排相關官員的會見行程呢？這樣的邏輯怎麼會說的通呢？

孫大千認為，全美台灣同鄉會之所以刻意地給柯文哲扣上一個，「嚴重違背台美共同的價值與情誼」的大帽子，真正的原因，只是因為柯文哲「違背了全美台灣同鄉會堅定支持台灣獨立」的立場吧？什麼時候「台美共同的價值與情誼」和「台灣獨立」畫上了等號。

更好笑的是，柯文哲一個簡單的訪問美國，居然就會「破壞台美關係」，如此的危言聳聽，也未免把台美關係看得太過於脆弱了吧。說穿了，若不是因為全美台灣同鄉會把柯文哲視為「背叛者」，又有什麼必要大陣仗地發動全美聯合的封殺行動。

台北市長柯文哲下周將訪問美國。本報資料照片
台北市長柯文哲下周將訪問美國。本報資料照片
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柯文哲孫大千台美關係
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