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呂秋遠批殘忍：將動物送離原居地 只為滿足人類觀看慾

2019-03-11 00:41聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

中國大陸重慶動物園傳有意送兩隻大貓熊「融融、雄雄」給高雄壽山動物園，對此，律師呂秋遠表示，他是反對動物外交的。畢竟將野生動物送離原居地，只為了滿足人類的觀看慾望，對動物實在太殘忍。例如國王企鵝不就是應該生活在極地？怎麼會來到亞熱帶的台北？無尾熊不就應該在澳洲，來台灣做什麼？而貓熊，應該留在中國，為什麼要來這裡？

呂秋遠在臉書指出，動物園對於都市的孩子來說，當然有很大的吸引力。平常只能看到流浪貓狗的都市小孩，竟然能看到貓狗以外的動物，這是很令孩子們興奮的（也是悲哀的），現今的動物園也在轉型中，逐漸有保育動物與教育民眾的設計與功能。然而將心比心，「如果我是動物，就算給我再好的環境，我還是寧願在泥濘裡打滾」，畢竟生活的空間有限，只能日復一日的在監牢裡打轉，「而且必須要讓人類觀賞我的起居生活，這種楚門的世界，我寧願不活。」

呂秋遠說，中國要贈送貓熊給高雄，不論從照顧能力或預算編列，都很難想像壽山動物園可以承載這麼重的壓力。即便鄧紫棋無法代言高雄，這看來也是韓市長截至目前為止最重要的政績，他還是不認為貓熊可以讓錢進來、貨出去。畢竟壽山動物園整年預算才3700萬、門票收入僅1800萬，姑且不論建館費用將近1億，一對貓熊1年就要花上將近7000萬。高雄市民花了3700萬照顧650隻動物，卻要用7000萬照顧一對貓熊，這樣的思維與算盤是不是能說得通？這也是為什麼馬來西亞想要把貓熊歸還中國的原因，因為照顧成本實在太高了。

呂秋遠表示，我們把中國的動物搬來台灣，讓台灣人可以就近「欣賞」貓熊，但是我們沒有人問過貓熊願不願意來（好啦，事實上也無法問）。台灣人對於自己的石虎，寧願蓋汽車廠、開道路毀滅他們的棲地、對於自己的黑熊，也不願意投入更多經費保護，然後卻花上大筆金錢願意資助貓熊的保育照顧，這不是很奇怪嗎？我們已經不能看到雲豹、極難發現黑熊、很難看到石虎，但是我們要在動物園養外來的貓熊？

「因為人類破壞棲地與濫捕，台灣黑熊現在是瀕危等級。」呂秋遠說，反觀中國，在經過多年的努力後，貓熊已經提升為易危等級，還可以當作外交禮物。除了進口貓熊，短暫引起民眾排隊的狂熱與觀賞的娛樂，我們的民間與政府還能作些什麼？把台灣黑熊拿來當作logo？這應該只是消費黑熊而已。「真心愛貓熊，請不要讓她們遠離棲地，並且多關心台灣的本土動物。」

貓熊要來高雄。圖／高雄市壽山動物園提供
貓熊要來高雄。圖／高雄市壽山動物園提供
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