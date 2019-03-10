核四是封存不是廢棄 江宜樺：台灣沒有本錢反核

2019-03-10 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



行政院前院長、長風基金會董事長江宜樺。聯合報資料照片 分享 facebook 馬英九基金會、長風基金會今天聯合舉辦「2019民間能源會議」。行政院前院長江宜樺在圓桌論壇時指出，能源作為公共政策的討論，他很期待理性溝通，但也提醒當最後要決定時，必須是政治解決，否則國家無法往前走。

江宜樺表示，年輕時自己是溫和反核派，但是當一個人開始面對國家重要政策時，他必須重新思考，以台灣現有能源選項及發展情況，若將燃煤、天然氣等能源逐一比較就可得知，「我們不能反核」，雖然民意傾向反核，但他心裡清楚，台灣沒有本錢去反核。若核一、二、三逐步退役、核四不再啟用的結果，將使台灣能源政策進入浩劫，當才轉為務實的用核派。

江宜樺說，蔡政府稱「馬政府時期自己封存核四」，這是取巧的說法。民進黨當初主張的是廢棄核四，並非封存，在當時的社會激盪下，馬總統才轉而評估是否使用封存方式，待未來有缺電危機或民意翻轉時再啟用。從當時政府決策角度而言，若能為核四保留一線生機，「我們只能先這樣做」；不過，隨著後來的能源政策改變、815大停電、以核養綠公投等過程，原本僵持不下的民意，已傾向願意考慮使用核電。

前總統馬英九回顧，前總統陳水扁2000年接見時任國民黨主席連戰，連戰勸他不要停建核四，但他一離開總統府，時任閣揆張俊雄隨即就宣布廢核，當時股市狂跌三、四千點，之後大法官釋憲認定，停建核四須經立院同意，核四才得以重建，他直言「核四真的命途多舛。」

當現場有民眾提問質疑，「能否保障核四百分之百安全？若福島核災重演，政府能否應變？」馬英九也回應，為因應福島核災，核四採取許多預防措施，包括海嘯牆、斷然處置方案，災變情況46分鐘內可做安全處置，這些都是福島電廠做不到的，也因此讓他對核四更具信心。