政府2025非核政策 工商界：欠考慮、過度樂觀

2019-03-10 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



馬英九基金會、長風基金會今天聯合舉辦「2019民間能源會議」，工商總會皆派代表與會。工業總會副理事長林明儒強調，只要穩定供電、合理電價，產業界沒有意見；然而，目前政府的能源政策似乎過度樂觀，能源事關百姓福祉，政府必須深謀遠慮。

林明儒指出，工總上周召集相關專家學討論其對能源政策的立場，能穩定發電、有合理電價，對產業界是最重要的。但政府無論在2025年能源配比、中長期電力供應狀況、再生能源發展配套、中電4號機提早除役、停建深澳電廠等決策，似乎有欠考慮、也過度樂觀。

林明儒表示，2025年要達到政府設定的532（燃氣、燃煤、再生能源）能源配比，但大家都很清楚，電廠從開發、選址、環評、興建到取得完工許可，短則7、8年，長則20、30年，甚至可能遙遙無期，政府要在短短6年做如此大的能源配比改變，時間是否太倉促？

商業總會副理事長許舒博表示，工商企業界都很希望能有永續供電的經營環境，以利企業在台持續投資。一旦缺乏永續經營環境，不僅台商無法回流、外商也會出走。台灣目前極度仰賴外部資源，燃煤、天然氣供應皆受外部因素影響，是不穩定的能源選項。能源政策的多樣化是必然趨勢，僅以口號限縮，恐產生危機。

林明儒直言，行政院前院長賴清德去年宣布停止興建深澳電廠，台中市長盧秀燕要求減煤、拒絕中電北送，加上再生能源執行上困難重重，這些問題都令產業界很擔心，時間一直變化，是否真的能如民進黨政府計畫那般順利？

他提醒政府，天底下沒有那麼順利的事，能源政策是永續政策，事關百姓福祉，「凡事必須要深謀遠慮，不要『破釜沈舟』。」