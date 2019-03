美宗教自由大使首度訪台 明發表演說

2019-03-10 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克(Samuel Brownback)今晚抵台,預計明天將出席「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」,並發表專題演說。外交部今晚發布新聞稿表示誠摯歡迎。

外交部指出,布朗貝克今天起至13日訪台,也會出席台灣民主基金會在3月11日至12日舉辦的「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」(A Civil Society Dialogue on Securing Religious Freedom in the Indo-Pacific Region),並發表專題演說。期間並將拜會我政府官員,就台美合作促進宗教自由交換意見。此行也是布朗貝克首度訪台。

外交部表示,布朗貝克對台灣向來友好,他在美國聯邦參議員任內是「參院台灣連線」成員,之後擔任堪薩斯州州長時,也曾接見我國農產品貿易赴美友好訪問團。

外交部表示,布朗貝克此次來訪,不僅彰顯台美人權自由等共享價值,也是台美恆久夥伴關係的佳例。台灣是印太區域重要的成員,樂願與美國持續攜手合作促進此區域的開放與自由。