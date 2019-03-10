民進黨批馬英九混淆視聽「馬友友」為利益護航核電

2019-03-10 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



前總統馬英九、行政院前院長江宜樺與新北市前市長朱立倫今天出席「2019民間能源會議」，馬英九致詞時以4000字長文批評蔡政府，指逾半數民眾支持核電，公投也過了，政府卻對人民作主的結果毫不理會。江宜樺批評蔡政府知法玩法，恣意認定公投只有兩年賞味期，是刻意曲解法令。對此民進黨中央發聲明批評，馬江刻意以虛假、錯誤的說法混淆視聽，扭曲公投結果，並批「馬友友們」為了利益試圖為核電護航。

民進黨發言人李明俐表示，綠色能源是世界的趨勢，更是台灣邁向先進國家，打造綠色產業，擺脫對核能依賴的正確方向。國民黨長年以來，反對綠能發展，「馬友友們」試圖為核電護航，希望民眾不要被誤導。

李明俐表示，民進黨早在8年前日本福島核災事件時，即已提出2025非核家園的主張，目的就是要在2025年前，也就是國內三座核電廠服役屆滿40年按規定逐一退場前，加快太陽光電、風力發電等綠色能源的發展，一方面以穩健的方式達到能源轉型，讓台灣人民可以免於核災的恐懼，讓5百萬民眾安心生活，不必每天暴露在核災風險中。另一方面，則可以讓台灣的綠色產業起飛，掌握自己的能源和技術，帶動綠色就業，繁榮地方經濟。她反問，為何不創造新的產業，把綠色能源的紅利分享給全民？司馬昭之心路人皆知，「馬友友們」及國民黨全力反對綠色能源，不要能源轉型，關鍵就是在護航核電的利益。

李明俐指出，只有綠能才能減少空汙，這是鐵的事實。阻擋綠能就是空汙的幫兇。太陽能、風能是最潔淨的能源，是未來的能源，更是用來取代核能的最好作法。目前國內核能發電的占比不到12%，德國的綠能占比高達35%，只要有決心，由綠能取代核能絕對是穩健可行的策略。

李明俐表示，馬英九所提的以核養綠，主張10%綠能、核能20%、燃煤40%，除了要阻擋綠能外，重點是要大幅提高核電及燃煤電廠的比例，先不論要讓運轉40年的老舊核電廠延役、蓋20年的拼裝車核四重啟，包括核電廠位處地震帶等核安問題沒有解決，也找不到高放射性核廢料的最終處置場所，還要再增加燃煤發電，擴大空氣汙染？這不是空汙的幫兇又是什麼？這不是與減媒公投背道而馳嗎？

李明俐強調，民進黨政府所提出能源轉型路徑已依公投結果修正，除了廢止非核家園的期限外，也將燃煤比例降低至27%，以回應民眾關心空汙的訴求。非核家園仍是台灣社會的最大共識，也明定在環境基本法中。民進黨將會和全民一起努力，破除似是而非的假訊息，讓台灣安全、安心及永續的家園。