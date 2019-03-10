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台灣8村里長任大陸村委主任 違反兩岸條例將開罰

台村里長擔任中國村委會執行主任 徐國勇：認定後開罰

2019-03-10 20:35聯合報 記者陳熙文╱即時報導

八名台灣村里長赴對岸平潭縣，擔任中國九個村委會或社區居委會執行主任。情境示意圖 ...
八名台灣村里長赴對岸平潭縣，擔任中國九個村委會或社區居委會執行主任。情境示意圖 歐新社
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根據中國大陸媒體報導，對岸平潭縣有八名台灣村里長，擔任中國九個村委會或社區居委會執行主任。對此，內政部表示，內政部針對這部分都還要再了解，但基本上違反「兩岸人民關係條例」的相關規定，近期將研究如何處罰。內政部長徐國勇表示，未來經陸委會認定違法之後，就會處罰，至於如何處罰，將與陸委會進行跨部會討論，有結論就會對外公布。

中國廈門市海滄區去年招聘三十五名台灣人擔任社區主任助理，被內政部認定，社區主任助理類似我國村里幹事，屬中國政府職務，已違反「兩岸條例」中禁止在中國黨政軍任職的規定，可處十萬到五十萬元罰鍰。

然而廈門市海滄區上月再度招募社區主任助理，招聘條件為「認同『九二共識』，支持兩岸關係和平發展和中華民族的偉大復興」。中國官媒「人民日報」稱，廈門已有六十六名台灣人擔任社區主任助理，平潭並首創聘請台灣村里長擔任村、居委會執行主任，已有八名台灣村里長任職。

對此，內政部次長陳宗彥表示，內政部將進行了解，並對個案做行政詢問，但認為基本上已違反「兩岸人民關係條例」的相關規定，強調擔任社區主任助理已是違反規定，村、居委會執行主任更是如此。由於村里長為民選公職，內政部將研究兩岸關係條例，以及「選罷法」的規定來決定如何處罰。如果有主動放棄者，未來也會評估，視情節狀況決定是否開罰。

徐國勇則表示，現在基本上已經認定我國村里長在中國大陸任職村、居委會執行主任違法，經陸委會認定以後，就會處罰。至於如何處罰，徐國勇指出，內政部將與陸委會展開跨部會討論後，再對外公布。

內政部陸委會徐國勇
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