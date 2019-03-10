不當黨產處理條例 陳其邁：民進黨幫助國民黨改革

2019-03-10 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



綠營大咖陸續炸三重，挺新北市三重區立委補選候選人余天。民進黨新北市黨部今晚在三重國民運動中心對面，為余天辦「行作伙 為台灣」造勢晚會，行政院副院長陳其邁站台批，國民黨是「不會買票，不會當選的政黨」，表示民進黨推動不當黨產處理條例「是民進黨幫助國民黨改革」。

今晚包括行政院正、副院長蘇貞昌及陳其邁，及黨主席卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉等人都現身。陳其邁和羅文嘉一起上台，陳其邁讚余天是「一個對台灣從不鬼混的人」。

陳其邁說，當「韓流」來席的時候，他敗選站在舞台上，他請大家展現作為民主國家的風範，幫韓國瑜市長加油，因為他始終相信民主，相信台灣。台灣之所以偉大、堅強，就是因為台灣的民主制度，願賭服輸是民主的風範。

陳其邁表示，2008年時，前總統馬英九競選表示，都不靠黨產，都靠募款，結果國民黨是「不會買票，不會當選的政黨」。他也說，民進黨推動不當黨產處理條例，「是民進黨幫助國民黨改革」。

陳其邁表示，民進黨堅持改革，跟台灣人及這塊土地站在一起，「民進黨的決心從不動搖」，改革會碰到挫折，但絕對不能走回頭路。