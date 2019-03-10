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立委補選第二波
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全世界防中國 蕭美琴：只有國民黨要跟中國結合

2019-03-10 19:36聯合報 記者王敏旭╱即時報導

民進黨三重立委補選候選人余天今晚間舉辦「為台灣行作伙」造勢晚會，立委蕭美琴、文化部長鄭麗君都到場站台，儘管鄭麗君發燒感冒，仍為余天站台，蕭美琴說，全世界防中國，只有國民黨要跟中國結合。

鄭麗君因感冒致詞時多次破音，鄭麗君說，余天對台灣文化、民主有很大的貢獻，希望大家爭取讓余天回到立法院，她有很多文化政策與法案，需要立委補選3席都回到立院。

鄭麗君指出，去年九合一大選民進黨雖然遭遇挫敗，但是執政黨要最快速度回應人民的鞭策，不能因為民進黨挫敗讓台灣面臨危機，面對中國的挑戰要為台灣找回正能量。

鄭麗君表示，大選後看到「辣台妹」總統蔡英文面對中國壓力不畏懼，也看到蘇貞昌在民進黨困難的時候站出來，更看到潘孟安讓台灣燈會受國際注目，鄭文燦訪美成功加深中美關係，農委會外銷創新高、文化部也啟動文化新經濟，大家事會做事團隊。

蕭美琴則說，全世界的經濟持續在改變，中美貿易大戰就是中國亂來偷拿美國科技，掠奪式經濟引起各國家反感，全世界防中國，只有國民黨要跟中國結合，日前經濟部長說很多台商都要回到台灣投資，超過3百多億。

蕭美琴強調，昨天是西藏被中國血腥鎮壓60年紀念日，西藏跟中國簽訂和平協議，以為從此互不侵犯，但簽完沒多久被解放軍血洗，還關在集中營裡面，被迫做勞動，但國民黨也有人要跟中國簽訂和平協議，要把台灣帶到跟西藏一樣的未來。

蕭美琴說，過去在2、3年民進黨執政改革做太快，配套未到位而引起反感，但為了守護台灣，要拜託大家給余天更大力量，「我們拒絕和平協議，要守護台灣價值」。

民進黨三重立委補選候選人余天今晚間舉辦「為台灣行作伙」造勢晚會，立委蕭美琴（左起...
民進黨三重立委補選候選人余天今晚間舉辦「為台灣行作伙」造勢晚會，立委蕭美琴（左起）、文化部長鄭麗君都到場站台。記者王敏旭／攝影
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鄭麗君民進黨蕭美琴
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