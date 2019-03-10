自產能源僅3% 專家：台灣難廢核

2019-03-10 18:11 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「台灣不能，也沒能力廢核！」香港城市大學校長郭位10日於民間能源會議中表示，「核能是生活的必需品」，能源政策因各國環境而異，不能盲目照搬，才能避免「東施效顰」。台大醫學院麻醉科教授王明鉅也提醒，國家現在面臨缺電問題，因此核能至關重要。他強調，自己不崇拜核能，「但台灣需要核能！」

核災罹難 非因核能

王明鉅指出，儘管福島核災造成日本巨大經濟損失，但他們「認命地」清楚了解日本不能欠缺核能，因此自2015年起，至今已重啟9座核電機組。郭位也表示，據聯合國對福島核災的調查報告顯示，多數罹難者是因被海嘯淹沒、車禍及地震房屋倒塌而死亡，然而並未有一人是死於核輻射。

他補充，今天核電廠成長最快在亞洲，上週麻省理工學院科技評論報告，2019年開始，「新核電」（不以鈾為原料）是全球新十大科技第二名，僅次於機器人。

顯示世界的能源趨勢，因此在政策上必須在能源和環保取得平衡、創造經濟福祉、而且是可持續性的。

王明鉅表示，前行政院長賴清德曾說，「最好的能源是核能」，核能對於空汙問題幾無負面影響，若斥資10億元做核電能讓1萬人免於空汙造成的疾病，政府何樂而不為。因此他說，自己雖不崇拜核能，但台灣需要核能，核能無疑是對台灣人「最安心」的能源，也希望政府「給台灣一個機會」。

做不到就別「騷包」

談及為什麼科學重要，郭位回應，是因科學重事實及數據做結論，然而目前「核電懷疑論」未有明確依據，儘管核電不能完全統治世界，但的確是生活的必需品。

他提醒，台灣不要老想學他國廢核。他舉例，德國雖然廢核，但晚上常常停電；挪威廢核，因為他們將近90%倚賴水力發電，「台灣做不到就不要『騷包』！」台灣到底是受國際影響極大的地方，不能忽略世界的能源趨勢，更何況我們自產的能源僅3%，所以台灣沒有廢核的「資格」。

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