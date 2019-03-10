遭王鴻薇質疑初選黑箱 費鴻泰籲：別開啟黨內互打

2019-03-10 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



立委費鴻泰。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 國民黨明將公告立委補選提名作業，有意參選立委的台北市議員王鴻薇不滿黨中央選在周六公布，周一就公告，其中台北市各選區有競爭初選者，竟只有她參選的七選區列為第一優先，質疑市黨部是黑箱作業，故意要做掉「挑戰者」，更怒辭國民黨發言人一職。

對此，同選區的立委費鴻泰今在臉書上則說，建議王不要意氣用事，好好再想想，更何況黑箱是很嚴肅地指控，隨口這麼說容易讓外界覺得「國民黨又在內鬥」，造成負面觀感，不可不慎。

費鴻泰說，身為現任立委，很樂意接受挑戰，因為相信自己長年深耕基層、服務民眾的努力能被地方鄉親肯定。與其花費口舌吵吵鬧鬧，不如務實把每一件服務做到完美，這是自己的從政哲學，也趁這個機會和王議員分享。

費鴻泰表示，初選制度如何，大家還是心平氣和尊重黨中央的決定。自己不是黨職幹部沒有參與中央黨部的工作，一切都尊重黨中央的決定，但曾任黨發言人的王鴻薇應該知道的比他人多的多，發言人可以隨時知道中央黨部的事務。

費鴻泰說，根據他的了解，中常會將區域立委分成兩梯次初選是為了立法院黨團的戰力，立法院已開議，每天有非常多的事和民進黨攻防。所以，現任區域立委的選區列為第一梯次初選，希望每一個選區都有一個透明、和諧的初選，千萬別開啟黨內互打的砲火，我們的砲火應該一致對外。