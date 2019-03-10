影／還選立委嗎？ 黃國昌9個字回應

2019-03-10 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



時代力量黨主席換人，明年總統、立委選舉如何布局，前黨主席、立委黃國昌的下一步都受關注，日前傳出黃國昌將參選縣市長，今天被問到還會想再選立委嗎？他9個字回應，「我到6月會跟大家講」。

時代力量基隆辦公室今天成立，下午舉辦開幕茶會。新任黨主席邱顯智、秘書長陳孟秀、副秘書長魯柏君，以及立法委員黃國昌、徐永明都到場。

「明年立委選舉，基隆會推人選嗎？」記者問，邱顯智說，去年大選他們提名的陳薇仲順利當選市議員，今天在基隆成立辦公室，就是要繼續深根基隆，這個月會成立的選舉對策會，會討論提名人選，是否讓基隆優秀子弟，在2020年投入立委選舉，還要進一步討論，仔細評估。

卸下黨主席的黃國昌，日前接受廣播專訪時，被問到是否有意投入西元2022年地方首長選舉，他回稱，完全不排斥，而且相當有興趣，但現在談選區都還太早。

國民黨中央委員連勝文擬推薦台灣創新法律協會創會理事長簡榮宗，參選新北市第十二選舉區立委，挑戰黃國昌。安定力量聯盟主席孫繼正，也提言如果同婚專法最後三讀內容不符合去年公投結果，他將慎重思考是否投入明年立委選舉，與時代力量黃國昌對決。