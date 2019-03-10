國民黨這5個太陽落水會救誰？張善政神回：我不會游泳

2019-03-10 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



表態參選2020總統的行政院前院長張善政，日上YAHOO TV 彭博士觀風向的節目，被問到「王金平、朱立倫、馬英九、吳敦義、韓國瑜掉到水裡會救誰？」結果張善政回答「我不會游泳」，逃過這一題。

被盜為何想選總統？張善政表示，自己想要，「拯救台灣」；被問到最喜歡自己身上的哪個部位，他則回答「腦袋」