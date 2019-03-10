青年軍行動總部成立 陳筱諭：新潮流何時關心過阿扁？

2019-03-10 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



「不選藍！不選綠！只選陳筱諭！」台南市立委第二選區補選廝殺，無黨籍候選人陳筱諭下午冒雨在佳里子龍廟前，宣布青年助選團行動競選總部啟動，對於前總統陳水扁透過臉書表態支持民進黨，陳痛批新潮流「何時關心過阿扁？」選情告急才來她也堅持「特赦阿扁」，還阿扁真正自由。

陳筱諭一行下午3點半先來佳里子龍廟前，由主委謝清安等人陪同上香，隨後來到廟旁登上32尺板車所改裝的行動競選總部，雖然下著細雨，與會青年助選團成員個個士氣高昂，隨著播放的五月天歌曲，眾人展現青春活力，要鄉親們支持陳筱諭。簡單誓師後，車輛往佳里市區行駛，預計晚上來到新化區。

「為何不敢特赦阿扁總統？」「為何新潮流到了選前告急才在關心阿扁總統？」陳筱諭透過麥克風現場砲口指向民進黨新潮流，她說，自己與母親郭秀珠一貫主張就是要特赦阿扁，但民進黨新潮流請問這些年何時真正關心過阿扁？就算這次拜會阿扁總統，也不敢喊特赦阿扁總統？因為一旦特赦阿扁總統，阿扁就能毫無顧慮，「講自己心中的話」，就能在民進黨內真正改革，這也是新潮流最怕的事。