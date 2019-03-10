親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
立委補選第二波
2020誰來選總統
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

衣索比亞航空客機墜毀 機上157人下落不明

煮泡麵聞到瓦斯味打開電燈 蘇澳民宅氣爆奪3命

為柯呈枋站台 朱立倫：民進黨執政 民眾心裡很清楚

2019-03-10 16:38聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣第一選區立委補選國民黨候選人柯呈枋今天下午由前新北市長朱立倫、立委柯志恩、沈智慧等人陪同在和美鎮車隊掃街，朱立倫說，民眾對民進黨執政這3年，台灣的經濟、兩岸的關係、民眾的生活，大家看得太清楚，去年的選舉已經給民進黨教訓，所以這次立委補選，大家一定要打贏勝仗。

朱立倫說，柯呈枋年輕、專業、形象好，是彰化最有希望的新生代，籲請彰化鄉親與新北市設籍彰化的鄉親，16日一定要返鄉投票，把柯呈枋送進立法院。

朱立倫今天來幫柯呈枋助選，不少民眾聞風趕來，爭相與他合影，有人甚至高喊「總統好！」，場面熱烈。

立委柯志恩說，台北有柯P，立法院有「雙柯」柯志恩與柯建銘，她拜託鄉親把年輕、優秀的柯呈枋送進立法院，「讓老柯out！」。今天縣議員林宗翰、林庚壬、施嘉華、和美代表會主席林金鐘等人也都冒雨，一起為柯助選。

柯呈枋說，這幾天雨下不停，氣溫又低，他仍以車隊拜票，走遍鹿港、福興、和美的大街小巷，一路上看到鄉親向他揮手回應，感到溫暖，且深受感動，他一定會努力不負所託。

柯呈枋313將有前總統馬英九、黨主席吳敦義、朱立倫等人將會再來鹿港的挺柯團結師大會，朱立倫也提醒大家來參加，他會再來向彰化鄉親拜託，「請一定要支持1號柯呈枋」。

彰化縣第一選區立委補選國民黨候選人柯呈枋(左二 )、今天下午由前新北市長朱立倫(...
彰化縣第一選區立委補選國民黨候選人柯呈枋(左二 )、今天下午由前新北市長朱立倫(右二)、立委柯志恩(左一 )、沈智慧(右一)等人陪同在和美鎮車隊掃街。記者林宛諭／攝影
分享
彰化縣第一選區立委補選國民黨候選人柯呈枋(左)今天下午由前新北市長朱立倫(右)陪...
彰化縣第一選區立委補選國民黨候選人柯呈枋(左)今天下午由前新北市長朱立倫(右)陪同在和美鎮車隊掃街。記者林宛諭／攝影
分享

柯呈枋朱立倫
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

被韓國瑜嗆鬼混的政黨 羅文嘉：我上班時間比他還長

2019-03-10 14:28

國民黨這5個太陽落水會救誰？張善政神回：我不會游泳

2019-03-10 16:53

賴清德：民進黨剩最後一口氣 但也要爭最後一口氣

2019-03-10 16:43

大陸送貓熊？ 綠議員：開銷驚人要三思

2019-03-10 16:12

馬批蔡踐踏以核養綠民意 府：動機不健康的不時指控

2019-03-10 16:10

稱菲律賓「瑪麗亞」？黃越綏：韓國瑜土包子可見一斑

2019-03-10 16:04

國民黨對大陸送貓熊給高雄樂觀其成 提醒要注意這件事

2019-03-10 15:58

貓熊來高雄 高雄市議長百分百支持

2019-03-10 15:55

羅文嘉：西藏和平協議被撕毀 國民黨得不到教訓嗎

2019-03-10 15:54

訪以國被酸「洗經歷」 柯Ｐ回：以色列做什麼都有策略

2019-03-10 15:18

全美台灣同鄉會拒接待 柯Ｐ：不接待還發聲明 太奇怪

2019-03-10 15:13

民進黨與時力合作？羅文嘉：有責任團結所有相同價值

2019-03-10 14:25

王浩宇爆韓國瑜天天喝 詹江村：你忘了鄭文燦了

2019-03-10 14:17

影／民間能源會議 馬批蔡政府踐踏民意 蠻橫傲慢

2019-03-10 13:39

馬江挺核電 政院反擊：核廢料放哪

2019-03-10 13:39

林右昌紐約演講：台灣未來應發展海外力量

2019-03-10 13:39

沒有非核期限 綠營：更堅定黨的反核之路

2019-03-10 13:39

綠委：重啟核四，對國民黨未必是利多

2019-03-10 13:38

不滿柯文哲親中 全美台灣同鄉會拒接待

2019-03-10 13:25

公投大選脫鉤？林濁水：人算不如天算

2019-03-10 12:51

影／馬英九轟蔡政府能源政策：嚴重國安問題

2019-03-10 12:20

高雄農漁產品銷中國大陸 又多了5億元訂單

2019-03-10 11:48

柯P說以國市長會議一堆當總統 游淑慧酸：自我鍍金

2019-03-10 11:21

酒駕提高刑責 政委羅秉成11日開跨部會審查會議

2019-03-10 11:14

藍營大咖喊二次年改 侯友宜：可以再溝通討論

2019-03-10 11:12

王鴻薇痛批立委初選黑箱怒辭發言人 市黨部：誤會

2019-03-10 11:09

唐鳳赴日考察 大啖福島柿餅和栃木草莓

2019-03-10 11:01

公投只有2年效力？江宜樺批蔡政府曲解法條

2019-03-10 10:59

吳敦義：重返執政軍公教年改就「撥亂反正」

2019-03-10 10:54

馬英九：封存核四不是廢棄核四 可以重啓

2019-03-10 10:51

大老不接地氣？ 吳敦義走唱「風飛沙」小菜一碟

2019-03-10 10:23

馬英九批綠只對軍公教開刀 蘇貞昌：他害台灣差點破產

2019-03-10 10:18

全美台灣同鄉會提九大事證 不支持不接待柯文哲訪美

2019-03-10 10:06

朱立倫提出核廢2解方 要台灣學習芬蘭、瑞典

2019-03-10 10:04

馬英九四千字長文嗆蔡英文：公投否定廢核卻拒絕接受

2019-03-10 09:51

朱立倫：民進黨打恐嚇牌騙騙騙 台南三重一定會翻轉

2019-03-10 09:40

民進黨新路線 林右昌：黨敗選最大關鍵是自己

2019-03-10 09:06

兩岸氣氛 馬英九：別搞到緊張 王金平：自有辦法

2019-03-10 00:30

蔡總統再次化身英文老師 臉書表達「台菲友好」

2019-03-10 00:17
看更多

熱門文章

斬雞頭遜掉！謝龍介毒誓 讓你笑到肚痛兩禮拜

2019-03-10 08:00

抗議立委初選黑箱 王鴻薇怒辭國民黨發言人

2019-03-09 21:55

不派韓國瑜選總統 胡幼偉：人類將出現選舉史最大笑話

2019-03-09 21:38

影／韓國瑜險遭蛋洗 這位巨星的回應超有哏

2019-03-09 21:56

影／韓國瑜替謝龍介站台 黑衣男朝台上丟雞蛋

2019-03-09 18:07

影／黑衣男鬧場蛋砸韓國瑜 謝龍介高喊：讓他出去！

2019-03-09 19:13

馬英九四千字長文嗆蔡英文：公投否定廢核卻拒絕接受

2019-03-10 09:51

全美台灣同鄉會提九大事證 不支持不接待柯文哲訪美

2019-03-10 10:06

男子昨鬧場丟蛋韓國瑜 今疑噴漆蛋洗郭國文服務處

2019-03-10 09:14

公母貓熊雄雄和融融要來高雄了！ 韓國瑜：等議會同意

2019-03-10 12:02

統促明上門單挑館長卻出國 白苿莉諷：只要道歉就好

2019-03-09 20:47

影／韓國瑜造勢場被丟雞蛋 黑衣男：對政治不滿

2019-03-09 19:35

獨／山林解禁！政院要求6月完成開放

2019-03-09 22:47

影／王金平拋二次年改 吳敦義：修就修，別談什麼二、三次

2019-03-09 20:44

蘭陽艦火警 海軍司令將業管上校罵到高血壓送醫

2019-03-10 14:26

影／韓流要翻轉台南 韓國瑜：讓鬼混的政黨下台

2019-03-09 18:23

韓國瑜幫謝龍介造勢站台 萬人空巷

2019-03-09 18:32

黃金周末立委補選決戰…韓流強攻台南 綠輸不得

2019-03-09 23:58

只2人挺韓？蔡正元：大牌資深立委該退休了！

2019-03-09 21:56

選前再搭韓流熱？ 鄭世維：韓冰、李佳芬都會來

2019-03-10 10:51

立委補選公報印韓國瑜照 新北選委會：合法

2019-03-09 19:17

楊翠：蔣介石不走入歷史 一再成為當代社會紛爭來源

2019-03-09 17:19

高雄農漁產品銷中國大陸 又多了5億元訂單

2019-03-10 11:48

影／神力女超人臉書直播 支持者：高雄貪食蛇重現台南

2019-03-09 20:35

蔡英文勝選2020？孫大千：除非奇蹟出現

2019-03-10 08:06

立委補選國民黨搶2守2 評估台南有機會勝出

2019-03-09 16:55

王浩宇爆韓國瑜天天喝 詹江村：你忘了鄭文燦了

2019-03-10 14:17

影／韓國瑜台南掛保證 謝龍介當選台灣政治就會改變

2019-03-09 18:20

菜蟲案藍營僅2人護韓國瑜？ 徐巧芯：沒這回事

2019-03-09 21:47

林佳龍稱市長落選後人氣更旺 洪孟楷：忘記華航之亂？

2019-03-10 00:07

還原增購F-16V聯隊決策 國軍廿年來首度「擴軍」

2019-03-10 11:30

台南立委補選／韓國瑜助陣 藍要破綠銅牆鐵壁

2019-03-10 00:11

韓國瑜22日起訪港澳深圳廈門 暫定4行程不公開

2019-03-09 23:21

觀察站／老哏抗韓 綠打救黨悲情牌

2019-03-10 00:30

馬英九批綠只對軍公教開刀 蘇貞昌：他害台灣差點破產

2019-03-10 10:18

蔡總統再次化身英文老師 臉書表達「台菲友好」

2019-03-10 00:17

【即時短評】山林解禁 社會觀念也解禁了嗎？

2019-03-09 23:10

談大選 林濁水： 複製北市救姚文智害死議員慘劇？

2019-03-10 08:49

山林解禁 政院：6月前完成開放

2019-03-10 00:21

時力3席立委選區列艱困 綠不辦初選留合作空間

2019-03-09 20:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top