為柯呈枋站台 朱立倫：民進黨執政 民眾心裡很清楚

2019-03-10 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣第一選區立委補選國民黨候選人柯呈枋今天下午由前新北市長朱立倫、立委柯志恩、沈智慧等人陪同在和美鎮車隊掃街，朱立倫說，民眾對民進黨執政這3年，台灣的經濟、兩岸的關係、民眾的生活，大家看得太清楚，去年的選舉已經給民進黨教訓，所以這次立委補選，大家一定要打贏勝仗。

朱立倫說，柯呈枋年輕、專業、形象好，是彰化最有希望的新生代，籲請彰化鄉親與新北市設籍彰化的鄉親，16日一定要返鄉投票，把柯呈枋送進立法院。

朱立倫今天來幫柯呈枋助選，不少民眾聞風趕來，爭相與他合影，有人甚至高喊「總統好！」，場面熱烈。

立委柯志恩說，台北有柯P，立法院有「雙柯」柯志恩與柯建銘，她拜託鄉親把年輕、優秀的柯呈枋送進立法院，「讓老柯out！」。今天縣議員林宗翰、林庚壬、施嘉華、和美代表會主席林金鐘等人也都冒雨，一起為柯助選。

柯呈枋說，這幾天雨下不停，氣溫又低，他仍以車隊拜票，走遍鹿港、福興、和美的大街小巷，一路上看到鄉親向他揮手回應，感到溫暖，且深受感動，他一定會努力不負所託。