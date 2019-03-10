非核動搖國本 專家：全民被迫買單

2019-03-10 17:06 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「政府應順從民意！」中央大學教授梁啟源10日於民間能源論壇指出，當前政府的能源政策容易造成電價上漲、空氣汙染等民生問題，甚至導致北部區域供電失衡，引發嚴峻的缺電危機。財團法人綠色生產力基金會顧問黃宗煌也表示，「非核家園」，政策是為了解決問題卻創造了更多問題。

非核不是救命丹

梁啟源說，政府若立即廢核，台灣將面臨電價上漲、供電失衡、排碳汙染等諸多後遺症，已經不單只是核四的投資經費而已，甚至可能降低廠商的投資意願、影響我國經濟成長及勞工就業，而現階段這些「動搖國本」的問題已逐漸浮現。

「綠色經濟難為救命丹！」黃宗煌說，自己並不反對再生能源，但反對政府獨斷且帶有偏見的發展目標。他提醒，廢核後能源供應大減，加上國內電力供應業對於GDP的貢獻極低，首當其衝將面對經濟問題。

再者，發展離岸風電、太陽光電等能源，進口大量設備及技術，再賣電給台電，開發商享盡利潤，最終還是人民買單，甚至假以時日，台灣恐將淪為「綠能科技的殖民地」。

廢核成本轉嫁全民

台大醫學院麻醉科教授王明鉅也舉例，廢核後使用離岸風電，屆時每度電將增加3元，全國人民將多負擔超過2兆元的電費；若以火力發電為主，每度電將增加1.5元，且北部地區只有一座電廠，不但易因供電距離遠而導致來源不穩，也容易產生價格波動。

梁啟源表示，若依據台電2013年公布的獲利發電成本資料，他估算2025年電價將比2017年上漲超過49%。此外他提醒，「非核政策」不符合國際趨勢，政府應務實調整能源的結構規劃，並對轉型時程保有彈性。若2025年前核二、核三接連除役，台灣得面臨電價上漲、供電失衡等能源安全問題，將嚴重影響台灣經濟成長及國際長期競爭力。

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