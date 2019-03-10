馬批蔡踐踏以核養綠民意 府：動機不健康的不時指控

2019-03-10 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



前總統馬英九、行政院前院長江宜樺與新北市前市長朱立倫今天出席「2019民間能源會議」，馬英九致詞時以4000字長文批評蔡政府，指逾半數民眾支持核電，公投也過了，政府卻對人民作主的結果毫不理會。江宜樺批評蔡政府知法玩法，恣意認定公投只有兩年賞味期，是刻意曲解法令。對此總統府回應，馬所謂「不尊重公投」的說法，是「動機不健康」的不實指控。

對此總統府表示，第一、政府尊重並已依照公投結論完成修法，所謂不尊重公投的說法，是「動機不健康」的不實指控。去年底公投第16案成立，政府便在同年12月公告電業法第95條第一項失去效力。經濟部也歸零檢討，並正式向外界說明政府對於能源議題公投結果的評估結果，並在衡量我國能源發展的現狀下，提出具體的執行方案。馬前總統如果把公投主文看清楚，就不會有這樣的誤解。

總統府也表示，第二、落實非核家園，推動能源轉型，是明定於環境基本法的國家目標，也是不分黨派政府應該努力推動的方向。可惜的是，馬前總統在任時封存核四、主張現有核電廠不延役，但卻從未提出國家能源轉型的規畫，一卸任又主張重啟核四，兩任總統任內，更從未思考高階核廢料的最終處理。現在改口有辦法解決，卻又無法說出如何解決。

最後，總統府說，第三、政府將繼續全力推動能源結構轉型等重大改革工作，包括加速再生能源的開發，節能科技的廣泛應用、完成電業法修正等，目前無論在產業能量的養成、國際合作與投資的推動，都在預期進度上順利進行，我們有能力也有信心完成目標。