稱菲律賓「瑪麗亞」？黃越綏：韓國瑜土包子可見一斑

2019-03-10 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



黃越綏長韓國瑜日前失言，稱菲律賓人為「瑪麗亞」，更疑似懷疑他們的英文能力。對此，名嘴黃越綏在臉書上表示，認為把菲律賓人與瑪麗亞畫上等號是很不文明的歧視，也有損台灣人的民主素養，強調「韓國瑜是不是土包子可見一斑了」！

以下是黃越綏臉書全文：

高雄市長韓國瑜日前在座談會上，有人建議他可以從菲律賓引進英文老師的人才，他居然輕蔑地回說：「瑪麗亞怎麼可以變成英文老師？」

身為高雄市長竟然可以在公開場合說出這種荒謬的言論，這個新聞不僅引起了菲律賓駐台代表以及在台的菲工群族的不滿和抗議，並要求韓國瑜必須道歉。更在菲律賓國內揭起各大報紙的爭相撻伐。

韓國瑜該不會真的以為他們夫妻辦了外語學校，就認為他們的英文高人一等？殊不知菲律賓的國民教育尤其是私立學校從幼稚園開始就是用英文教學，除了官方語言採用英文外，任何的大眾服務包括媒體、餐廳、百貨超市，飯店賭埸，幾乎任何地方都可以用英文溝通。而全球最大的Call Center 就設在菲律賓和印度。

其國土面積好歹還是比台灣大了好幾倍，擁有1億人口同時GDP也都保持在5以上。

再說菲律賓不但是聯合國成員也是東協的主要發起國，而其總統杜特蒂更是中國積極拉攏的對象。

廿年前台灣最先開放引進外傭的國家就是是菲律賓，由於我曾旅居菲國而略𢤦菲語，因此曾受託到外事警察局幫個案作過翻譯。多年前我也在鄭弘儀和于美人共同主持的節目中呼籲過，不要把菲律賓人跟瑪麗亞劃上等號，這是對外傭個人和其國家都是很不文明的歧視，同時也有損台灣人的民主素養。