貓熊來高雄 高雄市議長百分百支持

2019-03-10 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



大陸主動表示，要在兩會提案送高雄一對大貓熊，經高雄市長韓國瑜與高雄市觀光局長潘恒旭證實，高雄市各界都看好，不過，韓國瑜說要尊重高雄市議會的看法。高雄市議會議長許崑源說，百分之百支持，大貓熊如能來高雄，絕對可以帶動高雄市的觀光產業。

「重點在怎麼照顧！」高雄市議會國民黨籍議員陳麗娜說，高雄之前也曾和大陸動物園合作，接過白老虎，但貓熊的照顧應該更複雜、慎重，如果高雄市政府動物園做好各項準備，韓市長經過評估後可接，她當然樂見。

民進黨籍議員簡煥宗說，養大陸的大貓熊要有專門的空間、專業訓練人員，尤其每年要編列不少的經費來照顧，「這可是比邀藝人鄧紫棋來高雄更貴的！」簡議員反倒高雄市政府，「做好準備工作了嗎？」

簡煥宗還說，希望貓熊來高雄不是假議題，如果市府真的做好各項環境、照顧的準備工作，「我當然樂觀其成！」