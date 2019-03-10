貓熊來高雄 高雄市議長百分百支持
大陸主動表示，要在兩會提案送高雄一對大貓熊，經高雄市長韓國瑜與高雄市觀光局長潘恒旭證實，高雄市各界都看好，不過，韓國瑜說要尊重高雄市議會的看法。高雄市議會議長許崑源說，百分之百支持，大貓熊如能來高雄，絕對可以帶動高雄市的觀光產業。
「重點在怎麼照顧！」高雄市議會國民黨籍議員陳麗娜說，高雄之前也曾和大陸動物園合作，接過白老虎，但貓熊的照顧應該更複雜、慎重，如果高雄市政府動物園做好各項準備，韓市長經過評估後可接，她當然樂見。
民進黨籍議員簡煥宗說，養大陸的大貓熊要有專門的空間、專業訓練人員，尤其每年要編列不少的經費來照顧，「這可是比邀藝人鄧紫棋來高雄更貴的！」簡議員反倒高雄市政府，「做好準備工作了嗎？」
簡煥宗還說，希望貓熊來高雄不是假議題，如果市府真的做好各項環境、照顧的準備工作，「我當然樂觀其成！」
網路上也有不少人討論，網友認為，養大貓熊是要非常的專業管理，當初台北木柵動物園還去貓熊雅安基地學習飼養管理及交流好多次，一去就長達半個月一個月左右，現在看到台北木柵動物園大貓熊那是所有工作人員及獸醫人員花了很多時間才有今天這個成果，若是能有一對國寶來高雄，作為一個大貓熊迷，希望高雄能更用心地對待大陸的國寶，才不負對岸的請託。
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