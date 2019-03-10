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羅文嘉：西藏和平協議被撕毀 國民黨得不到教訓嗎

2019-03-10 15:54聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨秘書長羅文嘉今天參加「圖博抗暴日60周年」大遊行，再度批評國民黨主席吳敦義無視60年前中共撕毀與西藏的和平協議，60年後還提簽和平協議，「妄想一個極權政府來保護你的和平。」他反問吳敦義及朱立倫、王金平、韓國瑜，「60年前中共對西藏活生生、血淋淋的例子還得不到教訓嗎？」

羅文嘉表示，今天雖然大家辛苦地在風雨中參與遊行，但至少台灣民眾還擁有自由的空氣，大家能在這裡高喊「西藏要自由」，至少在台灣這塊土地上，所有政黨不管立場及利益，每個人都可以自由參與所有選舉，不用恐懼、不用害怕，這就是民主自由可貴，也是所有人站在這裡最重要的目的，雖然有點風雨、有點辛苦，但如果跟中共極權統治下的所有省分，包括西藏、新疆、港澳比起來，至少還是很幸福，「我們應該爭取並珍惜這樣的幸福，捍衛民主，不只我們可以呼吸自由空氣，也希望我們的小孩、子孫、世世代代都可以呼吸這樣自由空氣。」

羅文嘉說，自由不是從天上掉下來，自由也有可能會消失，1959年的3月10日，中國共產黨這個極權政權，撕毀與西藏簽署的17條和平協議，把軍隊開進西藏，屠殺120萬西藏人民，摧毀6000座西藏傳統寺廟，這是活生生的血汗歷史，「也是今天我們站在台灣這塊土地上，在雨中仍然要紀念的歷史，因為不能被忘記。」

羅文嘉說，更應該正視現在的台灣，也必須被堅定捍衛著，責任不是民進黨而已，所有愛護自由民主的政黨，都應該團結在一起。他也說，他很遺憾，當他看到國民黨主席吳敦義跟新北市前市長朱立倫、宣布參選總統的王金平、高雄市長韓國瑜，還想要跟中共這個極權政權談所謂和平協議，60年前中共對西藏活生生、血淋淋的例子還得不到教訓嗎，還妄想一個極權政權會來保護你的和平，和平協議不會換來和平，只有堅定站在一起才會換來永久的和平，希望更多人站出來，支持台灣的自由民主，也支持西藏的自由。

民進黨秘書長羅文嘉（中）參與「圖博抗暴日60周年」大遊行。圖／民進黨提供
民進黨秘書長羅文嘉（中）參與「圖博抗暴日60周年」大遊行。圖／民進黨提供
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西藏中共羅文嘉
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