提異國同性婚 蔡正元：太陽花黨搞死台灣還真有本事
時代力量黨團針對《涉外民事法律適用法》第46條及46條-1提出修正動議，希望能替境外同志伴侶的跨國婚姻做解套，但此案上周五立法院院會遭民進黨團提議退回。對此，前立委蔡正元在臉書表示，台灣是亞洲第一個准許同性婚姻的，但如果開放異國同性婚，大家會瘋狂來台結婚，並取得台灣戶籍和國籍，就會成爲更複雜的問題。
蔡正元指出，民進黨抄襲他在2013年草擬的「同性伴侶法」改裝成「司法院釋字第748號解釋施行法」，僅管挺同、反同都不滿意，但至少也能勉強接受。可是現在時代力量卻要求，同性婚姻可以准許異國婚，要搞垮好不容易建立的同性婚不穩定共識，「太陽花黨搞死台灣，還真有本事」
蔡正元全文：
太陽花黨
時代力量就是太陽花黨
但這朵凋萎中的太陽花
不把台灣搞爛
誓不罷休
民進黨抄襲蔡正元在2013年
草擬的「同性伴侶法」
改裝成「xxxx施行法」
僅管挺同、反同都不滿意
至少也能勉強接受
但是現在太陽花黨卻要求
同性婚姻可以准許異國婚
這個問題太大了
因爲世界各國
准許同性婚還很少
在亞洲也只有台灣
如果台灣開放異國同性婚
亞洲各國同性求偶者
唯一可以獲得合法婚姻
只有台灣
蜂湧來台尋求同性婚
並取得台灣戶籍和國籍
就會成爲更複雜的問題
太陽花黨卻不管台灣死活
像搞垮兩岸服務貿易協議ㄧ樣
要搞垮好不容易建立的
同性婚的不穩定共識
太陽花黨搞死台灣
還真有本事
留言