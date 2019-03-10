提異國同性婚 蔡正元：太陽花黨搞死台灣還真有本事

2019-03-10 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



時代力量黨團針對《涉外民事法律適用法》第46條及46條-1提出修正動議，希望能替境外同志伴侶的跨國婚姻做解套，但此案上周五立法院院會遭民進黨團提議退回。對此，前立委蔡正元在臉書表示，台灣是亞洲第一個准許同性婚姻的，但如果開放異國同性婚，大家會瘋狂來台結婚，並取得台灣戶籍和國籍，就會成爲更複雜的問題。

蔡正元指出，民進黨抄襲他在2013年草擬的「同性伴侶法」改裝成「司法院釋字第748號解釋施行法」，僅管挺同、反同都不滿意，但至少也能勉強接受。可是現在時代力量卻要求，同性婚姻可以准許異國婚，要搞垮好不容易建立的同性婚不穩定共識，「太陽花黨搞死台灣，還真有本事」

蔡正元全文：

太陽花黨

時代力量就是太陽花黨

但這朵凋萎中的太陽花

不把台灣搞爛

誓不罷休

民進黨抄襲蔡正元在2013年

草擬的「同性伴侶法」

改裝成「xxxx施行法」

僅管挺同、反同都不滿意

至少也能勉強接受

但是現在太陽花黨卻要求

同性婚姻可以准許異國婚

這個問題太大了

因爲世界各國

准許同性婚還很少

在亞洲也只有台灣

如果台灣開放異國同性婚

亞洲各國同性求偶者

唯一可以獲得合法婚姻

只有台灣

蜂湧來台尋求同性婚

並取得台灣戶籍和國籍

就會成爲更複雜的問題

太陽花黨卻不管台灣死活

像搞垮兩岸服務貿易協議ㄧ樣

要搞垮好不容易建立的

同性婚的不穩定共識

太陽花黨搞死台灣