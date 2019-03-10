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提異國同性婚 蔡正元：太陽花黨搞死台灣還真有本事

2019-03-10 14:38聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

時代力量黨團針對《涉外民事法律適用法》第46條及46條-1提出修正動議，希望能替境外同志伴侶的跨國婚姻做解套，但此案上周五立法院院會遭民進黨團提議退回。對此，前立委蔡正元在臉書表示，台灣是亞洲第一個准許同性婚姻的，但如果開放異國同性婚，大家會瘋狂來台結婚，並取得台灣戶籍和國籍，就會成爲更複雜的問題。

蔡正元指出，民進黨抄襲他在2013年草擬的「同性伴侶法」改裝成「司法院釋字第748號解釋施行法」，僅管挺同、反同都不滿意，但至少也能勉強接受。可是現在時代力量卻要求，同性婚姻可以准許異國婚，要搞垮好不容易建立的同性婚不穩定共識，「太陽花黨搞死台灣，還真有本事」

蔡正元全文：

太陽花黨

時代力量就是太陽花黨

但這朵凋萎中的太陽花

不把台灣搞爛

誓不罷休

民進黨抄襲蔡正元在2013年

草擬的「同性伴侶法」

改裝成「xxxx施行法」

僅管挺同、反同都不滿意

至少也能勉強接受

但是現在太陽花黨卻要求

同性婚姻可以准許異國婚

這個問題太大了

因爲世界各國

准許同性婚還很少

在亞洲也只有台灣

如果台灣開放異國同性婚

亞洲各國同性求偶者

唯一可以獲得合法婚姻

只有台灣

蜂湧來台尋求同性婚

並取得台灣戶籍和國籍

就會成爲更複雜的問題

太陽花黨卻不管台灣死活

像搞垮兩岸服務貿易協議ㄧ樣

要搞垮好不容易建立的

同性婚的不穩定共識

太陽花黨搞死台灣

還真有本事

前立委蔡正元。本報資料照片
前立委蔡正元。本報資料照片
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同性婚姻太陽花時代力量
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