民進黨與時力合作？羅文嘉：有責任團結所有相同價值

2019-03-10 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨秘書長羅文嘉昨天出席時代力量黨慶，今天也與時代力量黨主席邱顯智同台參加「圖博抗暴日60周年」大遊行，外界聯想民進黨與時力關係不錯？未來立委選舉是否可能合作？對此羅文嘉表示，民進黨作為台灣最主要的本土政黨，尤其在台灣面對中國節節進逼的時候，有責任主動團結起所有相同價值政黨及所有社會團體，只要大家都站在爭取自由、捍衛民主的基礎上；但選舉每個政黨都有自己的進度及機制，其他事情要和大家討論才能進一步確定。

外界猜測時代力量立委林昶佐及洪慈庸分屬的北市及台中選區，民進黨可能繼續不提名？羅文嘉說，還沒進入這種討論，民進黨已經成立提名策略小組，由黨主席卓榮泰親自主持，共有九位成員，所有議題都會經過這小組進行討論，大家有各自想法跟盼望，都可以提出來，但還是要經過小組縝密的討論。

對於北市中正萬華選區，黨內議員顏聖冠也要爭取參選，羅文嘉說，還沒有進入個別選區討論，大家不用擔心，大家可以把期盼講出來，黨還是會站在整體大局的角度到中執會及中常會討論。