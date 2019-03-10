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林右昌紐約演講：台灣未來應發展海外力量

2019-03-10 13:39世界日報 記者賴蕙榆╱紐約報導

林右昌9日針對基隆市城市建設及民進黨在去年九合一選舉大敗後發表政情分析與未來展望...
林右昌9日針對基隆市城市建設及民進黨在去年九合一選舉大敗後發表政情分析與未來展望。 記者賴蕙榆╱攝影
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台灣基隆市長林右昌9日在法拉盛以「台灣政情分析與展望」為題演講，表示台灣未來需加強海外力量發展，除鞏固在美僑團外，也需要連結相同價值觀的人一起支持台灣。

在駐紐約台北經濟文化辦事處處長徐儷文、副處長楊光彬、僑務委員王金智、紐約華僑文教服務中心主任黃正杰、台灣會館理事長方秀蓉以及台灣會館老人中心會長陳國鐘等人陪同下，林右昌當日在台灣會館參加見面會，同時針對基隆市城市建設及民進黨在去年九合一選舉大敗後的政情分析與展望發表演講。

林右昌說，民進黨在2018年選舉中，全台22個縣市僅拿下六席，國民黨則增至15席，「這是人民用選票讓政治人物有所警惕，相信民進黨此次也得到了教訓」；慘敗後，總統蔡英文為選舉失利負責辭去黨主席職務，林右昌則一度出任代理黨主席，「我們都應勇於承擔責任」。

針對選舉失利，林右昌分析，除了民進黨內部不團結外，其在年金改革、一例一休等議題上得罪不少勞工階級；他也說，公投中決議是否同意婚姻平權、通過同性婚姻遭主流保守主義否決，「世代觀念的落差，導致年紀大者的反彈」，表示未來政府推動政策時會進行更多社會溝通。

林右昌也指出台灣目前處境困難，面臨的的問題不只是國安，還有經濟發展，「台灣經濟如果無法自主，便容易在政治和媒體上被影響」；他也說，台灣年輕人不能再對政治漠不關心，當局也應加強海外力量發展、鞏固在美僑團，同時積極連結更多相同價值的人支持台灣。

林右昌民進黨
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