馬江挺核電 政院反擊：核廢料放哪

2019-03-10 13:39 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 賴于榛 ／台北報導



前總統馬英九與行政院前院長江宜樺近日重申支持核電，總統府批評馬英九兩屆總統任內，從未思考高階核廢料的最終處理，行政院則嗆「第一句話就要問核廢料要放哪裡。」

執政黨的反核立場在去年公投後被在野黨壓著打，甚至清華大學原科院院長李敏還發出戰帖要行政院「不服來戰」，擁核派的馬、江今更舉行民間能源論壇，持續以能源議題向執政黨施壓。

府院都以核廢料為主軸回擊，總統府發言人張惇涵批評馬英九任內封存核四，一卸任又主張重啟核四，2屆總統任內，從未思考高階核廢料的最終處理，現在雖改口有辦法解決，卻又無法說出如何解決。

行政院部分，Kolas再次親上火線反擊擁核者，她說日前台電才因為蘭嶼核廢貯存場十萬桶低階核廢料，延宕回運原產地遭到開罰，對於蘭嶼人的承諾反覆跳票，原因就是核電廠所在縣市不願意接收核廢料，因此若要對話，「第一句話就要問核廢料要放哪裡。」

Kolas重申政府推動綠能的腳步不會停止，希望可以達到乾淨沒有危險的能源環境，並維持穩定供電，也非常樂意與李敏「對話」，還讚民間能源論壇有助於社會多了解此議題，樂見人民可以做更清楚的判斷；張惇涵也說，政府將繼續全力推動能源結構轉型等重大改革工作，包括加速再生能源的開發，節能科技的廣泛應用、完成電業法修正等。