貓熊到高雄？綠委：政治目的外 審慎評估經濟效益
高雄市觀光局長潘恒旭證實，重慶市台聯會長許沛提出重慶動物園與壽山動物園密切交流，建議贈送一對公、母大貓熊給壽山動物園。民進黨立委許智傑、賴瑞隆等表示，這背後就是有政治目的，不過政治歸政治、經濟歸經濟，韓市長對於是否接受大貓熊到高雄，應該要審慎評估。
許智傑表示，中國的貓熊外交，馬來西亞以養不起、飼養費用高，退回大貓熊，另外捷克布拉格市長賀瑞普曾表態，若要以承認「一中」來換取熊貓，那寧願不要有協定。他認為，政治歸政治，但經濟效益上，韓市長也應對飼養的經濟效益與成本，審議評估，不見得划得來。
許也初估，照養大貓熊的成本，一開始蓋館就需要花兩億元、加上每年的經常性飼養費用至少四千萬元，以壽山動物園票價四十元計算，等同壽山動物園一年要有一百萬人次參觀，才能養得起兩隻大貓熊。
民進黨立委賴瑞隆也表示，這個時候拋出此議題，背後的確有政治目的，但大貓熊要不要來高雄，高雄市府團隊應就專業，審慎評估，他也認為，大貓熊屬於保育動物，後續的照養維護費用相當高，還有高雄的天氣、環境是不是適合？都該慎動評估。他也提到，台北市立動物園已經有大貓熊團團、圓圓及圓仔，高雄、台北距離不遠，韓市長是否要花費這麼多錢飼養大貓熊？後續是否能符合經濟效益？都應慎重評估。
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