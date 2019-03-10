貓熊到高雄？綠委：政治目的外 審慎評估經濟效益

2019-03-10 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



高雄市觀光局長潘恒旭證實，重慶市台聯會長許沛提出重慶動物園與壽山動物園密切交流，建議贈送一對公、母大貓熊給壽山動物園。民進黨立委許智傑、賴瑞隆等表示，這背後就是有政治目的，不過政治歸政治、經濟歸經濟，韓市長對於是否接受大貓熊到高雄，應該要審慎評估。

許智傑表示，中國的貓熊外交，馬來西亞以養不起、飼養費用高，退回大貓熊，另外捷克布拉格市長賀瑞普曾表態，若要以承認「一中」來換取熊貓，那寧願不要有協定。他認為，政治歸政治，但經濟效益上，韓市長也應對飼養的經濟效益與成本，審議評估，不見得划得來。

許也初估，照養大貓熊的成本，一開始蓋館就需要花兩億元、加上每年的經常性飼養費用至少四千萬元，以壽山動物園票價四十元計算，等同壽山動物園一年要有一百萬人次參觀，才能養得起兩隻大貓熊。